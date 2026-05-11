Силна тревога в Кремъл! Пазят Путин от покушение

Европейска тайна служба съобщава за възможен заговор срещу руския президент.

Кремъл драстично е засилил мерките за сигурност около президента Владимир Путин, а причината за това се крие в нарастващите опасения от преврат. Това става ясно от доклад на европейска разузнавателна служба, цитиран от руския разследващ портал "Важните истории", както и от CNN и Financial Times.

Предполагаемите планове за преврат в Русия разделят наблюдателите на два лагера, пише Дойче веле. От едната страна смятат, че такъв сценарий е възможен, а заплахата за Путин е реална. Доказват го успешните операции на украинските тайни служби в и извън Русия, съобщава dnes.bg.

От другата страна разглеждат изтеклата информация като част от кампания за дестабилизиране на руския елит. Повечето от запитаните експерти обаче са единодушни, че Путин действително е силно загрижен за собствената си сигурност. И че напрежението сред руския елита нараства, включително заради икономическите проблеми и натиска на силовите структури върху технократите.

Каква е ролята на Шойгу

В доклада на европейската разузнавателна служба бившият руски министър на отбраната и настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу е определен като "потенциален дестабилизиращ фактор". Макар че вече не разполага с предишното си влияние, бившият министър може да представлява потенциален риск за властовата система на Путин, казва Роман Анин, основател на независимото руско издание "Важните истории". Според него в Русия се забелязва растящо напрежение между силовите структури, а клановите борби вече са започнали, докато в същото време ролята на Путин като посредник е отслабнала.

"В продължение на дълги години Шойгу беше лидер на изключително влиятелен клан. Като министър на отбраната и шеф на Министерството за гражданска защита той успя да обедини голям брой хора под своето командване и да ги включи в корупционни мрежи. Това по същество представлява нещо като мафиотска омерта", обяснява Анин в интервю за ДВ.

Дългогодишно приятелство свързва Владимир Путин и Сергей Шойгу - двамата са прекарвали почивките си заедно, а снимки, разпространени от Кремъл, ги показват как събират гъби или ловят риба в тайгата. В продължение на 12 години Шойгу ръководеше Министерството за гражданска защита, а през 2012 г. Путин го назначи за министър на отбраната. През 2024 г. той беше уволнен и заменен от Андрей Белоусов. Според наблюдатели Шойгу е изпаднал в немилост заради неуспехите във войната срещу Украйна. С оглед на арестите на негови бивши заместници сега Шойгу навярно се опасява, че същата съдба може да сполети и него, отбелязва Анин.

От какво се страхува Путин

Според информацията в доклада на европейската разузнавателна служба Путин се опасява от евентуално покушение, организирано от представители на руския политически елит, при което биха могли да бъдат използвани дронове. През април анонимен руски канал в Telegram съобщи, че Кремъл се страхува от опасности, свързани с вътрешни събития. В съобщението се говореше за възможни атаки с дронове, организирани директно в Москва, а не извън Русия. Затова дори е имало планове традиционният военен парад на Червения площад по повод 9 май да бъде напълно отменен. Тъй като службите са отчели редица опасности, свързани с провеждането на такова събитие, Путин е бил на крачка от това да го отмени.

Тъй като руският президент силно се тревожи за своята безопасност, в Кремъл решиха да проведат парада в силно орязан формат, пише и политоложката Екатерина Шулман в своя канал в Telegram. "Когато сигурността е най-важен приоритет, най-безопасно е да не се появяваш никъде", пише още тя, обръщайки внимание на факта, че Путин силно ограничава публичните си изяви.

Причина за безпокойството на Путин са и успешните атентати срещу руски генерали, които се приписват на украинските тайни служби, смята на свой ред политологът Абас Галямов. "Затова за Путин сигурността е по-важна от имиджа", казва още той и отбелязва, че вътрешните конфликти в руския елит и руските служби се изострят, като някои кланове действат все по-независимо - без досегашната посредническа роля на Кремъл. Според него обаче елитите засега изчакват и избягват открита конфронтация, за да се приспособят към променените условия. Що се отнася до ролята на Шойгу - експертът го смята за отслабена фигура, лишена от необходимите ресурси и подкрепа. Екатерина Шулман също отбелязва, че публикациите на Financial Times и CNN не говорят за "заговор, ръководен от Шойгу".

Умишлена дезинформация?

Британският политолог и експерт по Русия Марк Галеоти определя съобщенията за предполагаем заговор срещу Путин като "умишлена дезинформация".

В коментар за британското седмично списание The Spectator Галеоти говори за "внезапна вълна от публикации", която "подозрително прилича на психологическа операция". Целта е "да се подклажда параноя сред руския елит", смята Галеоти. Според него на Сергей Шойгу му липсват авторитетът и доверието в рамките на ръководството, за да извърши преврат.

Защо елитът не сваля Путин?

Управляващите елити не са еднородна група с общи интереси, обяснява на свой ред политоложката Александра Прокопенко, бивша служителка в Руската централна банка. Именно това е причината, поради която все още не е имало значими опити за преврат. Изключение прави само бунтът на основателя на наемническата група "Вагнер" Евгений Пригожин през юни 2023 година.

Прокопенко описва властовата система на Путин като пирамиди, изградени около отделни покровители и свързани както с разпределението на ресурси, така и с достъп до процесите на взимане на решения. В този модел на участниците им липсва общ координационен център и следователно условието за колективни действия не е налице. Докато представителите на тази система получават от Путин повече, отколкото биха могли да получат без него, те нямат стимул за открит конфликт, смята Прокопенко. В същото време експертката не изключва, че ситуацията може да се промени, ако ресурсите в рамките на системата намалеят. Войната и санкциите вече са намалили този "пай" и той се разпределя в полза на военните и свързаните с тях индустрии. А това засилва конкуренцията между влиятелните групи и подкопава стабилността на съществуващите съюзи. Същевременно според Прокопенко различни групи в рамките на системата се опитват да насочат вниманието на Путин към собствените си интереси.

Експертката описва това не като борба за промяна на курса, а по-скоро като битка за достъп до ресурси - и за място в центъра на взимането на решения. Според Прокопенко неяснотата на правилата е удобна за Путин - защото разделя елитите, принуждава ги да доказват лоялност и им напомня, че правата на собственост в Русия не зависят от закона, а от политическата воля на Кремъл.





