Георги Марков: Унгарците си живееха добре при Орбан, сега ще разрешат гей браковете

13 апр 26 | 10:00
Бившият конституционен съдия Георги Марков, който живее в Унгария, коментира победата на Петер Мадяр над дългогодишния премиер Виктор Орбан на парламентарните избори, проведени на 12 април, съобщава bTV.

По думите му обществото е по-скоро разделено, отколкото обединено около резултата.

Марков подчертава, че за значителна част от унгарците изборният резултат не е повод за празник, а по-скоро за разочарование.

„За 2,5 милиона привърженици на Виктор Орбан, за които съм и аз, няма повод за радост. Демокрацията е в ротацията“, обяви бившият конституционен съдия.

В същото време той приема смяната на властта като естествен политически процес след продължително управление.

Според него именно натрупването на години във властта е изиграло ключова роля: „След 16-те години управление на Орбан със две трети може би беше нормално да се извърши тази смяна“.

Като важен фактор Марков откроява активността на младите избиратели, които за първи път в толкова голяма степен са повлияли на резултата.

Той обаче категорично отхвърля тезата, че икономически проблеми стоят зад изборния резултат. Според него стандартът на живот в Унгария остава стабилен, а социалната политика на правителството е била щедра.

„Не е вярно, че Унгария обеднява, защото няма как да е бедна държавата, а да дава 13-та и 14-та пенсия, както се случи сега февруари. Нито пък да дава 30 000 евро на всяка майка до 40 години, която се сдобие с трето дете. Нито да освобождава майките с 3 деца доживотно от данъци и майките с две деца – до 40 г., от  данъци", подчерта той. .

Според него причините за политическата промяна са по-скоро политически и психологически, отколкото икономически.

Марков обръща внимание и на външни фактори, като посочва влиянието на международни играчи и публични позиции в социалните мрежи, че Сорос е превзел Унгария.

По отношение на бъдещото развитие на страната, той очертава възможни значителни промени в политиката и управлението. Според него новото управление ще предприеме различен курс както във вътрешната, така и във външната политика. „Първо ще бъде отворена границата и ще бъде премахната оградата, която Орбан постави пред 2015 години и направя Унгария най-сигурната страна за живеене. Ще се промени Конституцията и ще се разрешат гей браковете, което е много важно да се каже. Ще отпаднат тези привилегии 13-14 пенсия, тези семейни политики, които Орбан правеше“, прогнозира бившият конституционен съдия.

Относно външната политика - ще има подкрепа за Украйна, което според Марков е „влизане в съюза на настояващите за война“.

В геополитически план Марков защитава позицията, че досегашният унгарски премиер е бил неправилно представян в Европа: „Орбан не е човекът на Путин, а човекът на Доналд Тръмп в Европа.“

Автор Боряна Колчагова

1 Коментара
Умеренуят
преди 1 час

Жорко ги разбира тези работи.Но и Орбан не е много читав,ада не говорим за лудият Дончо.Абе един свят,който ще задмине всички предишни идиоти погубвали светът.Само едно не знам как ДЖЕНДЪРИ ще ,,раждат" т.е. ,,произвеждат" ОВЧИЦИ КАТО НАС.ЕТО ЗАТОВА СА ДИКТАТУРИТЕ,ЗА ОГРОМНО ЛИЧНО СЪЖАЛЕНИЕ.НА ТОЗИ СВЯТ НИЩО СВЯТО НЕ ОСТАНА.

