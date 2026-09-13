Георги Марков: Унгарците си живееха добре при Орбан, сега ще разрешат гей браковете
Живеещият там бивш съдия, каза какво ще се случи в бъдеще
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Живеещият там бивш съдия, каза какво ще се случи в бъдеще
Все по-малко хора влизат в тази професия
Как ще бъдат заменени те
Огромна пенсия, шофьор, помощници
Министърът на финансите Владислав Горанов отряза депутатите, които единодушно приеха на първо четене промените в Закона за ветераните от войните. Попр...
Министерството на външните работи ще предложи изменение на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни консули, Наредбата за възстанов...
Връщането на работа няма да лиши хората с увреждания от пенсия Пълен преглед на социалните привилегии за хората с увреждания и предоставянето им само...
За 2016 пенсионната възраст ще се увеличи с 2 месеца за мъжете и с 3 месеца за жените. За сектор "Сигурност" се въвежда за пръв път възраст и тя става...
Медицинските привилегии на хората с наднормено тегло могат да бъдат ограничени, ако те откажат да намалят теглото си. За това предупреди министър-пред...
София. „Не се оправдавам, нито се извинявам. Закупих колата преди около месец, а „ваденката" си беше на предното стъкло. Опитах се да сваля тази „селс...
София. Военните отново ще могат да се пенсионират по-рано. И няма да им се иска възраст, а само натрупан стаж. Социалната мярка бе в първите точки на...
Никозия. В Кипърския парламент започна ожесточен дебат осносно привилегиите на високопоставени държавни служители на фона на разрастващата се икономи...