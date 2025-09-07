Край. Вълшебни привилегии от пенсиите приключват

Посочиха ключови надбавки при пенсиите, кои очевидно отиват в историята.

Над половината пенсионери у нас продължават да живеят с под 700 лв. месечно, а експертите предупреждават – щедрите години за държавното обществено осигуряване свършват.

Демографската криза, по-сложните осигурителни истории и намаляващият брой работещи правят реформите неизбежни, пише balkanec.bg .

Основни промени в първия стълб, които ще трябва да стабилизират пенсионната система:

• Ковид-добавката от 60 лв. ще отпадне от формулата за новите пенсии, а при съществуващите няма да се осъвременява.

• Социалните пенсии и ТЕЛК-добавките вероятно ще се извадят от НОИ, за да се спре растящият разход.

• Сребърният фонд ще се реформира, защото средствата в него стигат за едва два месеца пенсии и носят минимална доходност.

• Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ ще се увеличи с 1 пункт от 2027 г. и с още 2 пункта от 2028 г.

Въвежда се мултифондова система – три подфонда с различен риск според възрастта: динамичен, балансиран и консервативен. Новият модел ще позволи по-рискови инвестиции и по-висока доходност. Таксите също ще се променят – част фиксирана, част според реализираните печалби.

Европейската комисия готви препоръки за автоматично включване на работещите в професионални пенсионни схеми, по модела на Великобритания. У нас подобни практики има ограничено – в учителския фонд и при тежките категории труд.

Ниското доверие в системата и сивата икономика остават ключови проблеми. Експертите подчертават, че реформите трябва да вървят и с по-добра финансова грамотност.

