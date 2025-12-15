Би Ти Ви вкара Борисов в коледния дух

Коледата в България по всичко личи, че ще е с политически привкус, а Би Ти Ви днес даде тон за сюжети.

Макар в предаването „Преди обед” политиците да бяха досега на заден план, днес водещите Петър Дочев и Яна Донева посветиха предаването на шеги и подигравки с Бойко Борисов.

Темата бяха влакове по Коледа и Нова година и всичко се въртеше около фразата „ту-туу”.

Тон даде Дочев, който я повтори няколко пъти с видимо удоволствие и ирония.

„И като казахме „ту-туу” , сега се насочваме към Банкя”, обяви Донева, като тя и колегите ѝ едва се сдържаха да не се смеят в ефир.

Фразата „ту-туу” получи ново значение в обществото, след като Борисов преди време я използва в много странен контекст. В коментар за значението на Великден, той говори за мъките на Исус Христос и добави:

„И когато всички се отрекли, изведнъж се показал отгоре и казал: „Ту-туу”. Думите му станаха повод за безброй шеги и подигравки, но и за възмущение сред вярващите християни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com