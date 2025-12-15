След дни ремонти! Цирк с трамвай в София

След като няколко дни ремонтираха точно на това място, трамвай, движещ се по линия 12, дерайлира на площад "Журналист" в столичния квартал "Лозенец" тази сутрин и предизвика задръстване.
Мотрисата спря на метри от сграда и като по чудо няма пострадали.
Инцидентът стана около 9:40 ч. и спря движението на трамваи с номера 10, 12, 18, 15.
Наложи се пътуващите с градския транспорт да изчакат, докато аварийните служби изтеглят авариралия трамвай и освободят движението по релсите.
Напоследък зачестиха инцидентите с трамваи в столицата.
