След дни ремонти! Цирк с трамвай в София

След като няколко дни ремонтираха точно на това място, трамвай, движещ се по линия 12, дерайлира на площад "Журналист" в столичния квартал "Лозенец" тази сутрин и предизвика задръстване.

Мотрисата спря на метри от сграда и като по чудо няма пострадали.

Инцидентът стана около 9:40 ч. и спря движението на трамваи с номера 10, 12, 18, 15.

Наложи се пътуващите с градския транспорт да изчакат, докато аварийните служби изтеглят авариралия трамвай и освободят движението по релсите.

Напоследък зачестиха инцидентите с трамваи в столицата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com