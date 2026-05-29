"Беше като земетресение“: Жители разказаха за удара на дрон в Галац

Руски дрон се разби в жилищна сграда в Румъния по време на поредната размяна на удари между Русия и Украйна. Румънските власти обвиниха Москва в нарушение на нейното въздушно пространство. Малко след полунощ безпилотен апарат е засечен да навлиза в румънското въздушно пространство. Активирана е системата за тревога. Само четири минути по-късно дронът изчезва от радарите и се разбива в 10-етажен жилищен блок в Галац.

При удара избухва пожар. В сградата по това време има близо 70 души, които са евакуирани. „Усещането беше като при земетресение. Излязох на балкона и цялата предна част на сградата беше в отломки“, разказва съсед, съобщава bTV.

„След експлозията двама души с леки наранявания получават медицинска помощ и са транспортирани в болница. Освен това още двама души са получили паник атаки и са били прегледани“, казва подполковник Каталин Сион от Главната инспекция по извънредни ситуации в Галац. От румънското Министерство на отбраната съобщават, че ситуацията е била част от масирана атака с около 50 дрона срещу украински пристанища в Черно море.

В отговор са били вдигнати под тревога два изтребителя F-16 и един хеликоптер.

„Не е имало реална възможност дронът да бъде неутрализиран безопасно. Ситуацията е под контрол. Не става дума за атака срещу Румъния“, посочва генерал Георге Максим, зам.-командир на Обединеното военно командване. Инцидентът предизвика остра международна реакция от Европейския съюз и НАТО. „Току-що разговарях с президента на Румъния относно руския дрон, който удари жилищна сграда в Галац. Уверих го в пълната солидарност на НАТО с Румъния… Ще продължим да повишаваме готовността си да възпираме и да се защитаваме срещу всякакви заплахи, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас“, заяви Марк Рюте.

Към момента няма официален коментар от Русия за инцидента.

