Жертвен бик нахлу в бръснарница в Истанбул - кадри

Бик, предвиден за жертвено животно за мюсюлманския празник Курбан байрам, е избягал от собственика си и е нахлул през витрината в бръснарски салон в Истанбул, съобщава bTV.

Животното е счупило стъклото и се е втурнало в салона. Клиентите и служителите вътре изпаднали в паника и избягали.

След това бикът излязъл от бръснарницата и продължил да бяга по улиците на квартала, предизвиквайки безпокойство сред населението и водачите. Местните жители се мобилизирали, за да организират залавянето му.

🐂 ثور هائج يقتحم صالون حلاقة في تركيا بعد هروبه من النحر!



📌 لحظات مرعبة عاشها زبائن صالون حلاقة في تركيا بعدما اقتحم ثور هائج المكان عقب إفلاته من صاحبه قبيل نحره بمناسبة عيد الأضحى.#تركيا | #عيد_الأضحى | #ثور_هائج | #حادث | #الفرات_نيوز pic.twitter.com/K7xIzLYXbf — الفرات نيوز (@alforatnews18) May 28, 2026

На мястото са били изпратени екипи на общината. След продължителни усилия животното е било овладяно и заловено. Паниката, която предизвикал бикът, както и моментът на залавянето му, са били заснети с мобилен телефон.

⚪️ İstanbul Sultanbeyli’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, bir kuaför salonunun camını kırarak içeri daldı. pic.twitter.com/UVHzdYKiig — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) May 27, 2026

