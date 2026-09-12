Туристи буквално изтъркаха тестисите на прочут бик в Италия
Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
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Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
Предизвика паника
Инцидентът стана в Монтанско
Отново съм здрав като бик, обяви селекционерът на Нидерландия
Запленени от 650-килограмовото добиче-беглец, хърватите призовават животът му да бъде пощаден
Френската компания "Бик" (Bic)ще създаде близо 200 работни места в България
Ветеринари и полицаи го преследват с часове Бик избяга от кравеферма преди ден и се озова в бургаския квартал "Меден рудник". Животното буквално подл...
Вероломен бик нападна човек на Възкресение Христово в село край град Петрич и го прати в болница. Състоянието на мъжа е тежко, съобщава БГНЕС. Сигнал...
Фермер от Казанлъшко застреля бик, за да опази живота си, предаде БГНЕС. Около 14.30 ч. днес във фермата на Кънчо Кутев в с. Шипка навлязло немаркира...
Почина и бик от варненското село Млада гвардия. Умрялото животно е от стадото на Марин Димитров, съсед на починалия от антракс Румен Стоянов. Той загу...
На традиционното надбягване с бикове в испанския град Грао де Кастелон, състояло се в рамките на фестивала Сан Пере, бик прониза и причини смъртта на...
Бик, който прободе с рогата си син на фермер, отърва кожата. Фермерът Илия Какаров реши да не убива добичето, въпреки че животното прати 22-годишния м...
Бик нападна и контузи тежко пастир в село край Сандански. Сигнал за инцидента е подаден към 16.30 ч. в неделя от село Калиманци, съобщи БГНЕС. Разярен...
Владимир Малчев, управител и инвестиционен консултант ИП "Бул Тренд Брокеридж" В последните дни ставаме свидетели на бързо възстановяване на цените...
Фермерите могат да използват модерната технология Wi-Fi вече и при отглеждането на животните. Как може да стане това, ще бъде показано в раздела на но...
Монтана. Бик, оставен без надзор, налетя на трима души от село Драганица, община Вършец, и ги потроши, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтан...