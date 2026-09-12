Всичко за Бик

Следете всички новини, анализи и коментари за Бик. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Бик нападна мъж на Великден

Бик нападна мъж на Великден

Вероломен бик нападна човек на Възкресение Христово в село край град Петрич и го прати в болница. Състоянието на мъжа е тежко, съобщава БГНЕС. Сигнал...

02 май | 10:55
0 коментара
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Бик рани тежко пастир

Бик рани тежко пастир

Бик нападна и контузи тежко пастир в село край Сандански. Сигнал за инцидента е подаден към 16.30 ч. в неделя от село Калиманци, съобщи БГНЕС. Разярен...

10 май | 17:25
0 коментара
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Пускат Wi-Fi във фермите

Пускат Wi-Fi във фермите

Фермерите могат да използват модерната технология Wi-Fi вече и при отглеждането на животните. Как може да стане това, ще бъде показано в раздела на но...

02 март | 21:40
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Бик налетя на трима мъже

Бик налетя на трима мъже

Монтана. Бик, оставен без надзор, налетя на трима души от село Драганица, община Вършец, и ги потроши, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтан...

15 февруари | 15:00
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