Туристи буквално изтъркаха тестисите на прочут бик в Италия

Една от най-известните мозайки в Италия се подлага на спешна реставрация, след като години наред е била износвана от туристи, следващи популярна местна традиция за късмет.

Става дума за прочутата мозайка с бик в историческата галерия „Виторио Емануеле II“ в Милано. Според легендата посетителите трябва да поставят петата си върху тестисите на животното и да се завъртят три пъти по часовниковата стрелка. Смята се, че така си гарантират късмет и завръщане в града, помества статия по случая BBC.

Този ритуал обаче има своята цена. През годините хиляди туристи ежедневно са изпълнявали движението, което е довело до образуването на малък кратер върху т.нар. „щастливо място“ на бика.

„Розовите плочки, които оформят тестисите на бика, постепенно се износват заради непрекъснатото въртене на посетителите“, обясняват представители на градската управа.

Мозайката в бежово и синьо изобразява изправен на задни крака бик, заобиколен от герб. Тя символизира град Торино – първата столица на обединена Италия.

Тази седмица около произведението беше изградено специално работно пространство, а реставраторите започнаха възстановителни дейности. Майсторът Джанлука Гали работи на място, като ръчно изрязва и поставя нови каменни елементи, за да върне мозайката към първоначалния ѝ вид.

„Вероятно това е очарователен жест, но също така е доста вреден за едно произведение на изкуството“, коментира Гали пред AFP.

Според градските съветници Емануеле Конте и Марко Гранели последният ремонт на мозайката е бил извършен през 2017 г.

„Галерията е живо наследство. Тя се износва именно защото хората я обичат и посещават. Наша задача е да се грижим за нея, за да продължи да съществува и за бъдещите поколения“, заявиха те.

