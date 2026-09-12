Наглост! Паркира в дюните, моли за помощ във Фейсбук
Шофьор от Русе паркирал автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен
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Шофьор от Русе паркирал автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен
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