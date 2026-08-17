Наглост! Паркира в дюните, моли за помощ във Фейсбук

Поредният автомобил, озовал се там, където колите категорично нямат място – върху защитените дюни по Южното Черноморие. Този път нарушението е край северния плаж на Китен, а най-куриозното е, че самият шофьор публикувал в социалните мрежи снимка на затъналия автомобил и потърсил помощ.

Сигналът до полицията е подаден вчера около 9:30 часа от представител на концесионера на плаж „Атлиман“. На място полицейски екип установил автомобила с русенска регистрация и трима души – водача и двама пътници, мъж и жена. И тримата са на около 30 години, предава bTV.

Видял табелите, но въпреки това влязъл в дюните

По думите на директора на районното полицейско управление в Приморско главен комисар Гергин Петров компанията била отседнала в Приморско за четири нощувки, след което решила да посети Китен.

В нощта срещу неделя тримата отишли на плажа. В района има указателни табели, които ясно забраняват движението и слизането с автомобили върху дюните. Въпреки това шофьорът навлязъл с колата в пясъчната зона.

Автомобилът бързо затънал, а опитите на водача сам да го измъкне не дали резултат.

Междувременно той сам публикувал снимка на закъсалата кола в социалните мрежи с молба за помощ. Кадърът предизвикал разнопосочни реакции – част от хората го упрекнали, че не е спазил забраната и не е обърнал внимание на обозначенията, докато други призовали просто да бъде изтеглен автомобилът.

Полиция, акт и тежка техника

След установяването на нарушителя му е съставен акт за административно нарушение по чл. 17б от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

За измъкването на автомобила се наложило да бъде осигурена тежка техника. Съдействие оказала общинската администрация на Приморско.

Колата обаче не се разминала само със затъването в пясъка. При опитите да бъде извадена водачът повредил трансмисията – скоростната кутия и съединителя. В резултат автомобилът вече не можел да се движи на собствен ход.

Случаят отново поставя въпроса за безразсъдното навлизане с автомобили в защитени природни територии по Черноморието – нарушение, което освен глоба може да доведе и до сериозни щети за самия автомобил.