Тя е първата жена пилот в света. И е гордостта на България

Има събития в историята, които остават записани със златни букви не заради пролятата кръв, а заради силата на човешкото сърце. В ранното утро на 30 октомври 1912 година, над разкъсваното от войната небе на Одрин, един крехък силует променя световната история. Този силует принадлежи на едва 15-годишното българско момиче – Райна Касабова, която се превръща в първата жена в света, участвала в боен полет.

Нейният полет обаче не носи смърт. Той носи милосърдие.

От превързочната станция до пилотската кабина

Родена в борбеното Карлово, в семейството на шипченски опълченец, Райна носи в кръвта си състраданието и смелостта. Когато избухва Балканската война, едва 15-годишна, тя излъгва за възрастта си, за да завърши самарянски курс и да отиде на фронта като милосърдна сестра. Всеки ден в Първа полева болница край Одрин девойката превързва ранени войници, гледа смъртта в очите и избърсва сълзите на умиращи бащи и синове.

На импровизираното летище край Мустафа паша (днес Свиленград) Райна често наблюдава с интерес „хвърчащите машини“ на българската авиация. Един ден, след приятелско предизвикателство от летците, съдбата я призовава на мисия, която ще остане вечна.

Полетът: Вместо бомби – дъжд от истина

На 30 октомври подпоручик Стефан Калинов издига своя биплан „Воазен“ в облаците. На седалката до него, облечена в топло палто и с очила, за първи път седи жена – пилот-наблюдател. Полетът над обсадения Одрин продължава точно 43 драматични минути.

Докато оръдията долу боботят, младото момиче не хвърля снаряди. С треперещи, но решителни ръце, Райна разпръсква над града хиляди позиви на турски език. Те призовават за спиране на кръвопролитията и за мир. Тя хвърля „дъжд от истина“, опитвайки се да спаси както българските, така и противниковите войници от безсмислено самоунищожение. Самолетът е обстрелван от врага, крилото е пронизано от куршуми, но машината успява да кацне обратно. Райна слиза на земята развълнувана, без да подозира, че току-що е отворила вратите на небето за всички жени по света.

Забравата и срещата с Космоса

Животът след подвига обаче е суров. Дълги години историята за момичето от Одрин тъне в прахта на времето, а Райна живее скромно и тихо.

Справедливостта тържествува по неочакван и трогателен начин през 1963 година. Тогава в България пристига Валентина Терешкова – първата жена в Космоса. Пред смаяните погледи на държавните лидери, Терешкова отказва пищните тържества и заявява, че има само едно най-голямо желание: да се поклони пред жената, от която е започнало всичко. Космическата легенда пътува лично, за да прегърне вече остарялата и болна Райна, признавайки я за свой вдъхновител.

Вечният завет на крилата

Райна Касабова напуска този свят през 1969 година. Днес нейното име носи ледник в далечна Антарктида, но най-големият ѝ паметник остава в сърцата ни.

Нейната история ни вълнува, защото ни напомня, че най-висшата форма на смелост не е в разрушението, а в стремежа да запазиш човечността си сред пламъците на войната. Едно българско момиче доказа, че крилата не са дадени на човека за омраза, а за да се извиси над нея.

