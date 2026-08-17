Два пъти се разлюля земята у нас - през 20 минути

Две земетресения са регистрирани на територията на България през нощта срещу 17 август. Данните са на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

И двата труса са регистрирани в област Благоевград и са станали в рамките на по-малко от 20 минути.

Първото земетресение е отчетено в 3:32 часа с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер. Епицентърът му е бил на около 3 километра от Симитли.

Само 17 минути по-късно, в 3:49 часа, е регистриран втори трус. Той е бил с магнитуд 2,3 и е станал на около 15 километра от Добринище.

Към момента няма данни земетресенията да са били усетени от жителите на близките населени места.