Два пъти се разлюля земята у нас - през 20 минути
В района на Благоевград
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В района на Благоевград
Всяка жена, мома, баба участват във вековен ритуал
бяха приготвени и други характерни за района ястия
Той е заобиколен от три планини – Рила, Пирин и Родопите
Курортът е малък, което го прави перфектен за семейства и тези, които търсят спокойствие и интимност
Наименованието на древното селище е една от големите загадки
Курортът грабва с природа и забележителности
Предствят на туристите традиционната кухня
Линията побеля в участъка от Велинград до Добринище
Родопската теснолинейка е с обща дължина 124,7 километра и свързва градовете Септември и Добринище
Интересът се дължи на обновения „Вагон за отдих на Пиринско“
Ски курорт №1 взима полицаи от Гърция и Румъния при нужда
"Сините" ще играят контрола с Пирин Разлог
Стотици жители и гости на Добринище ще са в понеделник, навръх 15 август, на тържествената служба в 4-вековна църква. Това е първият храмов празник на...
Невероятно шоу за гостите от страната и чужбина спретнаха кметството и читалището в град Добринище в съботната вечер. На площада се извиха кръшни наро...
Невероятно шоу за гостите от страната и чужбина готвят кметството и читалището в град Добринище. Тази събота, на 2 юли, стартира юбилейното пето издан...
Уникален празник се проведе в град Добринище навръх Гергьовден. Хиляди местни хора и гости, облечени в народни носии, участваха в автентичен ритуал „Т...
Гости празнуват с древен ритуал Няма свободно легло в хотелите и частните квартири на курорта Добринище за Гергьовден. Много от местата са резервиран...
Уникална украса на великденски яйца правят младите невести в град Добринище. Тези продукти заемат главно място в съхранен през вековете и предаван от...
3000 нашенци, гърци и македонци празнуват в града Всички места в курорта Добринище вече са заети за великденските празници. Повечето от тях са резерв...