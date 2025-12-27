Празник на добринищката капама събра майстори в Пиринско РЕЦЕПТА

Хората от всяко селище имат гозба, която припознават като своя, приготвят я по специален повод и с особено старание. За Добринище това е т.нар. добринищка капама – ястие, което се приготвя във всеки дом за празничните трапези през зимните месеци.



Първата и най-вкусна капама е коледната. Около масата се събира цялото семейство, добре дошли са и гостите, защото от капамата има за всички.

За осма поредна година НЧ „Димитър Благоев“ гр. Добринище организира Празник на добринищката капама. Над 60 участници – майстори от механи, къщи за гости и домакини, се включиха в този вкусен празник.



Освен капама, бяха приготвени и други характерни за района ястия като чомлек, цалуварчи, бракада, ялова баница, тиквеник, суджуци, кървавици и погачи, а към тях – червено вино и греяна ракия.

За всички, които не знаят как се приготвя капама, беше организирана и специална демонстрация на направата ѝ, съобщава "Пиринско".



Празникът премина с весело настроение и пирински песни в изпълнение на Нели Михайлова.

Председателят на читалището Петър Друнчилов връчи грамоти на всички участници.

В Добринище традицията е жива и много вкусна!



Ето как се приготвя добринищката капама:

Добринищката капама е традиционно ястие, което се приготвя бавно в глинен съд с различни видове месо (свинско, пилешко, суджук), кисело зеле, ориз и подправки, като се запечатва с тесто и се пече дълго на слаб огън, за да се смесят вкусовете и да стане сочна и ароматна – същността е търпение и качествени продукти, без пилешко в някои автентични варианти.

Ето основните стъпки за приготвяне:

Съставки:

Месо: Свинско (плешка, врат), пилешко (бутчета), наденица/суджук. Някои традиционни рецепти изключват пилешкото.

Зеленчуци: Кисело зеле (нарязано), лук.

Зърнени: Ориз (кръгъл).

Подправки: Черен пипер, дафинов лист (внимателно, според рецептата), сол, червен пипер.

Мазнина: Олио, масло или свинска мас.

За печене: Брашно и вода (за тестото за запечатване).

Приготвяне:

Подготовка на зелето: Нарежете киселото зеле на по-ситни парчета.

Подготовка на месото: Нарежете месото на парчета, овкусете го. Може да го запържите леко предварително или да го сложите сурово.

Слоеве в глинения съд:

На дъното сложете част от зелето и лука.

Следва слой ориз.

Наредете месата, като редувате видовете.

Добавете още зеле и ориз отгоре.

Полейте с малко олио/масло и поръсете подправките.

Запечатване: Замесете тесто от брашно и вода. Оформете дълга "змия" и я залепете по ръба на глинения съд, след което поставете капака и го притиснете към тестото, за да се запечата плътно.

Печене:

Поставете съда в студена фурна.

Започнете с ниска температура (около 100°C), за да загрее съдът бавно.

Постепенно увеличете до 150-180°C и печете 4-5 часа.

В последните 30-60 минути може леко да намалите температурата (до 120°C), за да се довърши бавно.

Съвет: Сервира се гореща, като тестото се отлепя и съдът се отваря пред гостите.

