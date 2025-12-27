Празник на добринищката капама събра майстори в Пиринско РЕЦЕПТА

Хората от всяко селище имат гозба, която припознават като своя, приготвят я по специален повод и с особено старание. За Добринище това е т.нар. добринищка капама – ястие, което се приготвя във всеки дом за празничните трапези през зимните месеци.
Първата и най-вкусна капама е коледната. Около масата се събира цялото семейство, добре дошли са и гостите, защото от капамата има за всички.
За осма поредна година НЧ „Димитър Благоев“ гр. Добринище организира Празник на добринищката капама. Над 60 участници – майстори от механи, къщи за гости и домакини, се включиха в този вкусен празник.
Освен капама, бяха приготвени и други характерни за района ястия като чомлек, цалуварчи, бракада, ялова баница, тиквеник, суджуци, кървавици и погачи, а към тях – червено вино и греяна ракия.
За всички, които не знаят как се приготвя капама, беше организирана и специална демонстрация на направата ѝ, съобщава "Пиринско".
Празникът премина с весело настроение и пирински песни в изпълнение на Нели Михайлова.
Председателят на читалището Петър Друнчилов връчи грамоти на всички участници.
В Добринище традицията е жива и много вкусна!
Ето как се приготвя добринищката капама:
Добринищката капама е традиционно ястие, което се приготвя бавно в глинен съд с различни видове месо (свинско, пилешко, суджук), кисело зеле, ориз и подправки, като се запечатва с тесто и се пече дълго на слаб огън, за да се смесят вкусовете и да стане сочна и ароматна – същността е търпение и качествени продукти, без пилешко в някои автентични варианти.
Ето основните стъпки за приготвяне:
Съставки:
Месо: Свинско (плешка, врат), пилешко (бутчета), наденица/суджук. Някои традиционни рецепти изключват пилешкото.
Зеленчуци: Кисело зеле (нарязано), лук.
Зърнени: Ориз (кръгъл).
Подправки: Черен пипер, дафинов лист (внимателно, според рецептата), сол, червен пипер.
Мазнина: Олио, масло или свинска мас.
За печене: Брашно и вода (за тестото за запечатване).
Приготвяне:
Подготовка на зелето: Нарежете киселото зеле на по-ситни парчета.
Подготовка на месото: Нарежете месото на парчета, овкусете го. Може да го запържите леко предварително или да го сложите сурово.
Слоеве в глинения съд:
На дъното сложете част от зелето и лука.
Следва слой ориз.
Наредете месата, като редувате видовете.
Добавете още зеле и ориз отгоре.
Полейте с малко олио/масло и поръсете подправките.
Запечатване: Замесете тесто от брашно и вода. Оформете дълга "змия" и я залепете по ръба на глинения съд, след което поставете капака и го притиснете към тестото, за да се запечата плътно.
Печене:
Поставете съда в студена фурна.
Започнете с ниска температура (около 100°C), за да загрее съдът бавно.
Постепенно увеличете до 150-180°C и печете 4-5 часа.
В последните 30-60 минути може леко да намалите температурата (до 120°C), за да се довърши бавно.
Съвет: Сервира се гореща, като тестото се отлепя и съдът се отваря пред гостите.
