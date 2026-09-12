Чуден вкус. Капама в тиква
Сезонно ястие за домашен уют
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Сезонно ястие за домашен уют
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По-опитните кулинари приготвят капама
т традиционното до модерното: какви са тайните при приготвянето на двете ястия
Традицията - коледната трапеза трябва да бъде богата
След постните ястия на Бъдни вечер Коледната трапеза трябва да бъде богата
Идеята отлежавала от миналата година, а днес се реализира с посланието „да се пази традицията, да се пазят истинските наши ястия, които са невероятни“
Зеленчуци според сезона са тайната на добрата кухня