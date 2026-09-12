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Банска капама за „Гинес”

Банска капама за „Гинес”

Идеята отлежавала от миналата година, а днес се реализира с посланието „да се пази традицията, да се пазят истинските наши ястия, които са невероятни“

23 февруари | 20:56
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