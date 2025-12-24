Коледната трапеза: топ 3 празнични рецепти

По традиция коледната трапеза трябва да бъде богата и изобилна, изпълнена с местни ястия и празнични деликатеси. За Коледната вечер често се приготвя пуйка със зеле, а на масата задължително присъстват сарми, пържоли, баница и разнообразна туршия.

По-умелите кулинари могат да впечатлят гостите си с тиква, пълнена с месо, или с ароматна капама, приготвена със свинско или телешко месо. Десертът също заема важно място, защото именно той поставя сладкия финал на празничната вечер и създава усещане за топлина и уют.

Класическа капама

Продукти: свински бекон 500 грама, телешко месо 500 грама, сурова наденица 500 грама, пилешко месо 1 пиле (или 4 бутчета), кисело зеле 1 зелка, ориз 1 1/2 чаена чаша, червено вино 1 чаена чаша, дафинов лист 10 листа, червен пипер 2 чаени лъжици, кимион 1 чаена, лъжица, бахар 6-7 зърна

Приготвяне: Оставяте външните 5-6 листа на зелката цели, а останалата част от зелката нарязвате на ситно. Измивате ориза и го отцеждате от водата. Месото нарязвате на едри парчета, например малки пържоли, а пилето разрязвате на две. Ако ползвате домашно пиле може да го направите и на 4 части. Осолявате и поръсвате месото с малко черен пипер. На дъното на голям глинен гювеч слагате 2-3 лентични сланина, а върху тях половината от останалите цели зелеви листа. Отгоре слагате ред ситно нарязано кисело зеле, 1/2 от кубчетата червено цвекло, 1/2 от ориза и поръсвате с половината от подправките. Нареждате няколко лентични сланина, ½ от месото и ½ от суровата наденица, а в средата и 1/2 пиле. Отгоре отново редите всички останали съставки на пластове, като не пропускате и да добавяте от подправките. Накрая завивате всичко с останалите цели листа кисело зеле. Заливате с червеното вино и 1 чаена чаша зелев сок.

Глиненият гювеч слагате задължително в студена фурна, за да не се спука! След като гювечът е вече във фурната я пускате на високи градуси, докато заври, след това намалявате фурната на 160 градуса и оставяте на се пече около 5 часа.

Пуйка с кисело зеле

Продукти: 1 бр. (2 - 2,5 кг) пуйка, 3 кг кисело зеле, 1 и 1/2 ч.ч. (300 мл) растително масло, 1 с.л. (10 г) червен пипер, 1/2 ч.ч. (100 г) ориз, сол, чесън

Приготвяне: Пуйката се посолява отвътре и отвън и се поставя в пръстен гювеч или тавичка върху част от зелето, нарязано на дребно. Пече се в средно силна фурна, като се обръща няколко пъти, а в зелето се налива по малко топла вода. За да не прегори, добре е пуйката да бъде покрита с цели зелеви листа. Опечената пуйка се познава по това, че лесно се набожда с вилица и от мястото на пробождането изтича светъл прозрачен сок. Останалата част от зелето, нарязано на дребно, се вари на тих огън заедно с мазнината, червеният пипер, вътрешностите, крилата и шията на пуйката. Накрая свареното зеле се смесва със зелето, върху което е опечена пуйката. Прибавя се оризът и се добавя малко вода. След 15 минути ястието е готово за поднасяне. Във всяка чиния се слага зеле, а отстрани - парче от пуйката. По желание зелето се полива с малко зелев сок, смесен със счуканият чесън. Ако пуйката е много тлъста, намалява се количеството на мазнината.

Сочни пържоли в зелев лист

Продукти: кисело зеле 1/2 брой, пържоли 1/2 кг, черен пипер 1/2 чаена лъжица, червен пипер 1/2 чаена лъжица, кимион 1/2 чаена лъжица

Приготвяне: Отделяте листата кисело зеле. Най-добре е да изберете по-голяма зелка, за да бъдат зелевите листа по-големи и всяка пържола да може да бъде увита в един лист. Смесвате подправките в чаша.Може да ползвате пържоли каквито имате под ръка - телешки или свински, вратни пържоли, или котлети, със или без кост.

Поръсвате всяка пържола със сместа от подправки, след което я увивате в листата от кисело зеле възможно най-стегнато. На дъното на гювеч слагате 2 листа кисело зеле, а върху тях нареждате завитите пържоли. Добавяте в гювеча ¼ чаена чаша зелев сок.Слагате гювеча задължително в студена фурна. След като сложите гювеча с пържолите във фурната включвате на 220 градуса и след като достигне температурата, намалявате на 180 градуса и ги оставяте още минимум час.

