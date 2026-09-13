Коледната трапеза: топ 3 празнични рецепти
Вкусни изкушения с месо
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Вкусни изкушения с месо
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Не мисля за любов цяла година, обясни Димитров
Роналдо отпраши на почивка с цялото семейство Героят на Португалия Едер е ял доста като малък, за да стане голям и силен... буквално. Местното издани...
Холандски екип от учени създава изкуствено месо от клетки на крави и ензими Главната цел е да се намалят страданията на животните и човешкият отпечат...
Двама министри са вечеряли в заведение, което по-късно е затворено заради това, че част от предлаганото месо в менюто е от заразеното с антракс. Това...
Лидерът на Северна Корея - Ким Чен Ун, обича пържоли, суши и шампанско "Кристал". Именно тези кулинарни глезотии са причина за драстичното увеличаване...
Час и половина на ден йога ме държат във форма, казва Ники Георгиев Ники Георгиев се върна на малкия екран с "И аз го мога" по Нова. Още в първия епи...