Всичко за Пържоли

Следете всички новини, анализи и коментари за Пържоли. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини ДА! На българската храна Любопитно Общество
Идва времето на 3D пържолите

Идва времето на 3D пържолите

Холандски екип от учени създава изкуствено месо от клетки на крави и ензими Главната цел е да се намалят страданията на животните и човешкият отпечат...

26 април | 19:15
0 коментара
20872