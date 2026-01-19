Домашен чипс за 15 минути

Хрупкав, ароматен и супер лесен за приготвяне – домашният чипс е любим на всички, от малки до големи. Забравете готовите пакети с добавена сол и оцветители! С няколко прости стъпки можете да направите вкусен и здравословен чипс у дома, който се топи в устата и ухае на свежо. Освен това, с малко въображение можете да експериментирате с подправки – от класическа сол и червен пипер до розмарин, чесън и пушен пипер, за да създадете своя перфектен хрупкав вариант.

Продукти:

2 големи картофа (или сладки картофи за по-сладък вкус)

2 с.л. зехтин

Сол на вкус

Подправки по желание: червен пипер, пушен червен пипер, чесън на прах, риган, розмарин

Начин на приготвяне:

Измийте и обелете картофите (може и с кората за повече вкус и текстура).

Нарежете картофите на много тънки филийки

Потопете филийките в студена вода за 5 минути и подсушете добре – това премахва излишния нишестец и чипсът става по-хрупкав.

Смесете картофите със зехтина и подправките, така че всяко парче да е леко покрито.

Разпределете филийките върху хартия за печене, в един слой.

Печете на 200°С около 12–15 минути, докато станат златисти и хрупкави. Внимавайте да не се препекат.

Съвети:

За по-интересен вкус, добавете малко парче пармезан или сусам преди печене.

Можете да използвате тиквички, моркови или цвекло вместо картофи за цветен и здравословен вариант на чипс.

