Тънкости за перфектната мусака. По какво се различава от гръцката

"Сочна мусака с богата заливка и вкусен аромат - това е ястие, което никога няма да ни омръзне да ядем!"

Така казват истинските ценители на вкусното ястие, така разпространено по нашите географски ширини, обичано и по територията на страните, съседни до България.

С думичката "мусака" (идва от арабското „musaqqaʿa“ — изстуден) наричаме няколко различни традиционни ястия на Балканите и в Близкия изток, доста различни от българската мусака. Най-известен по целия свят е гръцкият вариант, без картофи.

В България мусаката обикновено се прави от мляно месо, картофи, кромид лук, домати и подправки, които се задушават заедно, след което се пекат във фурна, като накрая се заливат със заливка на основа яйце, кисело мляко и брашно и се допичат със заливката. Яде се често с кисело мляко.

Тайната на перфектната мусака пък се крие именно в простотата на тази любима на малки и големи храна.

За 6 до 8 порции необходимите съставки са:

кайма - 500 г

лук - 1 глава

картофи - 600 гр.

домати - консервирани - 300, 400 г

доматено пюре - 2 с.л.

червен пипер - 1 ч.л.

масло - 20 гр.

брашно - 2 с.л.

прясно мляко - 200 мл

яйца - 2 бр.

магданоз

черен пипер - 1 малка щипка

За начина на приготвяне пък трябва да си отделите между 60 и 75 минути, но преди да видите как да я приготвите, вижте тънкостите, които трябва да знаете и приложите преди това!

Ето го и начина на приготвяне:

Главата лук се нарязва на дребно и се задушава в тигана докато не смени цвета си.

В тиганът последователно се слагат доматеното пюре, каймата и част от доматите. Бърка се, докато не се изпари водата.

Червеният и черният пипер се слагат когато се поизпари водата. Цялата смес се бърка добре и се залива с малко гореща вода докато стане като бульон. Прибавя се нарязаният на ситно магданоз и се оставя да поври малко.

Докато става сместа, можете да обелите, измиете и нарежете картофите на ситно.

В тавичката за печене слагате маслото и останалата част от доматите на дъното, след което редувате 1 ред картофи, 1 ред от сместа.

Ако всичкият бульон е изпарен, сложете малко топла вода и поставете тавичката да се пече на 180-200 C. Когато придобие запечен вид се поставя заливката.

Заливката се прави от сос, приготвен от прясното масло, брашното, млякото и яйцата. Ако нямате прясно мляко можете да сложите и кисело.

Накрая слагате отново тавата за 10-тина минути да се запече заливката.

Източник: Edna.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com