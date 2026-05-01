Габрово превръща карнавала в музикален и визуален спектакъл, който няма да се забрави

Международният фестивал на хумора и сатирата в Габрово (9-17 май) е събитие с вековна традиция, което всяка година събира хиляди посетители. Тази година карнавалният уикенд (15-17 май) няма да предложи просто музикална програма, а мащабно аудио-визуално преживяване с международни артисти и съвременни сценични формати, което излиза далеч извън рамките на традиционния концерт. Центърът на града ще се превърне в огромна сцена, където музика, светлина, акробатика и енергия се сливат в едно. Комбинацията от съвременно българско звучене, разпознаваеми поп хитове, диско класики, електронна музика, визуални ефекти и въздушна акробатика ще изгради преживяване, което надгражда познатия формат на фестивалните вечери.

Събота – голямата нощ на карнавала

Кулминацията ще бъде в събота, когато след карнавалното шествие, с близо 70 карнавални сюжета и над хиляда участници, центърът на Габрово ще бъде по-жив от всякога. Площадът се превръща в открита сцена с последователни музикални и визуални акценти. Първи задават ритъма Frankie & Canthina Band – диско, фънк и соул класики, които превръщат вечерта в истински дансинг под открито небе. Но това е само загрявката, а върхът предстои.

IL MARTEDÌ DEL VILLAGGIO – за първи път в България

Пренасяме италианския темперамент в центъра на България. Южноиталианският формат, който разтърсва нощния живот на Галиполи, пристига ексклузивно в Габрово. IL MARTEDÌ DEL VILLAGGIO е шоу, което не се гледа, а се преживява. Комбинация от електронна музика, мощен DJ сет, лазери, светлинни ефекти и въздушна акробатика от екстремни височини. Действието се случва едновременно на сцената и над публиката, буквално над главите на хората.

Зрелищните акробатични изпълнения са поверени на български артисти от съвременния „Нов цирк“, които през последните години работят с формата на международната сцена. Те използват въздушна акробатика от екстремни височини, включително изпълнения с „люлеещи се пилони“, една от най-взискателните и зрелищни дисциплини в съвременния цирк.

Форматът идва от Gallipoli - южноиталианския курорт, утвърден като една от най-активните точки на европейския нощен живот. Формат от клуб, който влиза в Топ 100 на DJ Mag, и за първи път напуска Италия именно заради Габрово.

Такова шоу не идва всеки ден. И не идва на всяко място.

Петък и неделя – силен старт и емоционален финал

Фестивалният уикенд започва с Атанас Колев и Боро Първи - модерното българско звучене, което събира младата публика и задава темпото на уикенда.

Неделята завършва с легендата Силвия Кацарова, която обединява поколения в едно общо музикално преживяване, а веднага след нея настъпва DJ партито на Gabroverse.

Фестивал Габрово 2026 – градът става сцена

Музикалната програма е част от Фестивал Габрово 2026, който започва още на 9 май и постепенно ще обхване различни пространства в града. През фестивалната седмица са предвидени изложби, театрални постановки, творчески работилници и мултижанрови събития, които ще се провеждат както в културни институции, така и на нетрадиционни градски локации. Улични артисти, детски инициативи и семейни активности допълват програмата и я извеждат извън традиционните сцени и пространства.

„Черешката” на фестивалната седмица, разбира се е карнавалното шествие на 16 май, което ще събере десетки карнавални картини, сатирични образи и участници от цялата страна и гости от съседна Гърция. Енергията на шествието ще зададе ритъма на вечерната програма, в която музиката и визуалният спектакъл ще продължат естествено започнатото от карнавала.

Тази година Габрово не просто прави карнавал. Габрово прави преживяване, което се случва веднъж. Или си на живо, или - изпускаш.

Пълната програма и допълнителна информация са достъпни на сайта на Карнавал Габрово.





