Старозагорското село Змейово ще бъде домакин на традиционни народни борби и празник на спорта

На 20 юни 2026 г. (събота) от 10.30 часа в парка на НЧ „Пробуда – 1928“ в село Змейово ще се проведат „Народни борби в село Змейово“. Събитието е организирано от кметството в с. Змейово и Народно читалище „Пробуда – 1928“.

Инициативата ще събере жители и гости на селото за ден, посветен на спорта, състезателния дух и успехите на младите таланти от Змейово.

В програмата са предвидени:

народни борби за деца и възрастни;

награждаване на победителите във всички категории;

отличаване на деца от село Змейово за постигнати успехи в спорта;

изложение на ретро автомобили;

специално участие на Детски фолклорен състав „Бисери“ към НЧ „Пробуда – 1928“;

среща на поколения спортисти, приятели и гости на селото.

Организаторите канят всички жители и гости на общината да подкрепят участниците, да аплодират победителите и заедно да превърнат деня в истински празник за Змейово.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com