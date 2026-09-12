Старозагорското село Змейово ще бъде домакин на традиционни народни борби и празник на спорта
Жители и гости на селото ще се съберат за ден на спорт, традиции и приятелство
Следете всички новини, анализи и коментари за Борби. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жители и гости на селото ще се съберат за ден на спорт, традиции и приятелство
Да възродим традициите на този спорт, е посланието на сдруженията-организатори
Стотици се събраха край тепиха в Кобиляне
Страхуват ли се сърбите от българин? Вероятно след битката при Сливница през 1885 г., когато армейските ни капитани бият сръбската армия, това би бил...