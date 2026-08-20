Българка източи здраво световен шампион по футбол

Бившата футболна звезда Бастиан Швайнщайгер и българската му любовница Силва Капитанова свиват любовно гнездо. Легендарният халф и жената, заради която се разведе със сръбската тенисистка Ана Иванович, строят свой дом.

Имотът е в Майорка, където двамата преди няколко години се запознаха и където живеят бившите им половинки. Там немецът и нашенката бяха наели вила, но явно Швайни вече не иска да плаща наем за скъпия недвижим имот, за който е давал около 50 000 евро на месец.

Покупката се случва, след като Швайни и Силва се бяха скарали. Двамата се сдобриха, а новата придобивка вероятно е помогнала за това.

"Разбира се, Силва е извън себе си от щастие. Всичките й мечти се сбъднаха", казва пред "Курир" източник до двойката.

Вилата ще е с площ над 1500 квадратни метра, разпростираща се върху голям имот от 3000 квадратни метра, като началната цена е 12 милиона евро. Инвестицията е основана, защото на футболиста ще му излезе по-евтино, ако си купи къща на Майорка, вместо да продължи да плаща умопомрачителния наем.

След като огледал няколко имота, Бастиан така и не харесал нищо готово. Затова в крайна сметка се спрял на парцел съвсем близо до морето, където тепърва трябва да се строи.

Самата вила ще бъде на четири етажа. На най-ниското ниво са предвидени гараж, технически помещения и спа център. Следва партерен етаж. На първия етаж ще има жилищна зона с големи тераси, докато на втория етаж е планирано луксозно пространство с растения и високи прозорци, през които влюбените гълъбчета да се наслаждават на гледката. Къщата ще е заобиколена от зеленина и палми, като уединението на немеца и българката ще бъде гарантирано.

Очаква се новата къща да е готова в средата на следващата година, за когато има надежда, че Швайнщайгер вече ще е успял да се разведе официално с бившата си съпруга. Дали след това ще предложи брак на Силва, предстои да разберем.

Бастиан и Ана все още не са разведени, като в момента се водят две съдебни дела. В края на миналата година сръбкинята подаде молба за развод след девет години брак, както и дело за издръжка. Адвокатите поискаха процесът по развода да бъде ускорен максимално, за да могат футболистът и тенисистката да се разделят възможно най-бързо. Ана и Швайн имат трима синове, а германските медии съобщиха, че според решение на испански съд Бастиан трябва да плаща по 15 000 евро на дете на месец. Германецът обжалва това решение, поради което разводът се бави.