Никола срещу Нора в Брезник. Hell’s Kitchen влиза в битка за вкуса на публиката

Истински кулинарен спектакъл се задава в Брезник. На 10 октомври от 11:30 часа площадът пред НЧ „Просвещение 1870“ ще се превърне в огромна кухня на открито, когато националният фестивал „Вкусовете на България“ пристигне в града с две от най-разпознаваемите лица на Hell’s Kitchen - су-шефа на риалитито Никола Симеонов и Нора Недкова от звездния отбор на предаването. Двамата ще застанат от двете страни на котлоните в приятелска, но зрелищна битка на вкусове, техники и въображение, а публиката ще има последната дума кой е спечелил кулинарния двубой.

Никола или Нора - решава публиката

Гостите на фестивала няма само да наблюдават как се приготвят ястията. Те ще могат и да ги опитат, като именно реакциите им ще покажат кой е успял да спечели повече почитатели край котлоните. Приготвената храна ще бъде раздавана безплатно до изчерпване на предвидените количества.

Така кулинарният двубой между Никола Симеонов и Нора Недкова няма да остане просто сценично шоу. Хората на площада ще бъдат част от самото събитие, ще могат да следят техниките отблизо, да дегустират и лично да изберат своя фаворит.

Старите рецепти оживяват отново

„Вкусовете на България“ гостува в Брезник с подкрепата на Министерството на туризма, Министерството на културата и Община Брезник. Мисията на инициативата е да популяризира гастрономическия туризъм и да пази кулинарното наследство на различните региони на страната, като среща старите български рецепти със съвременния прочит на популярни шеф-готвачи.

Специален акцент отново ще бъде участието на етнографа Силвия Янева. Тя ще върне публиката десетилетия назад с представяне на стари рецепти, традиционни начини на приготвяне и историите, свързани с българската трапеза.

Янева е добре позната на публиката на фестивала и със своите демонстрации в старинни съдове, някои от които са на повече от век. Така събитието прави своеобразен мост между кухнята на предците ни и съвременния начин на живот.

Музика заедно с кулинарното шоу

Битката край котлоните ще върви ръка за ръка с музикална програма. На сцената ще излезе Пламена Петрова, позната от „Като две капки вода“, както и Боряна Пантелеева - Бриана от „Гласът на България“.

Водещи на събитието ще бъдат Нина Хамилтън и Красимир Недялков. Краси няма да остане само с микрофона на водещ - публиката ще може да чуе и негови музикални изпълнения.

Организаторите са подготвили още срещи с участниците, възможности за снимки, музика, кулинарни демонстрации и редица моменти, в които посетителите ще могат да се включат непосредствено в шоуто.

Националната обиколка продължава

Брезник е поредната спирка от националната обиколка на „Вкусовете на България“. Преди това фестивалът премина през Бургас, Поморие, Руен, Пирдоп, Троян, Своге, Чавдар, Мирково, Девин и Стара Загора.

На всяко място инициативата събира на едно местните традиции, звездната кухня и идеята за съвременен гастрономически туризъм, като показва различни лица на българското кулинарно наследство.

На 10 октомври от 11:30 часа големият въпрос в Брезник обаче ще бъде един - Никола или Нора ще спечели кулинарната битка.

Входът за събитието е свободен, а храната и напитките, предвидени за дегустация, ще бъдат безплатни до изчерпване на количествата.