Вечерта, в която героите слизат от екрана: Horrorwood оживява в София

На 31 октомври София за един ден ще се превърне в столица на страховитото и магичното, когато Киноцентър Бояна отваря врати за фолклорни и митологични персонажи, впечатляващи спектакли и десетки забавления за малки и големи. На Хелоуин прожекторите в Киноцентър Бояна ще угаснат по-рано от обичайното. Снимачният ден ще свърши, но между декорите ще остане нещо… нещо будно. Темата на семейното събитие, организирано от Fest Team, тази година е HORRORWOOD - денят, в който филмовото студио излиза извън контрол: декорите оживяват, героите слизат от екрана, а всяка следваща сцена крие изненада.

Програмата ще бъде разделена на три специални слота – 11:00 - 14:00, 14:30 - 17:30 и 18:00 - 21:00 и всеки от тях ще предложи пълна програма и уникално преживяване, а специално участие във втори и трети слот ще има певицата MONA.

HORRORWOOD се разгръща в две различни тематични зони, създадени за различните предпочитания към страховитото:

New York Backlot - семейната зона Monstertown. Чудовищата тук не плашат, а са по-скоро дружелюбни, смешни и готови да посрещнат малки и големи гости. Децата ще попаднат в свят, населен с причудливи персонажи, които ще превърнат Хелоуин в празник на въображението, смеха и забавлението за цялото семейство. В Monstertown Хелоуин ще бъде изпълнен с много настроение, усмивки и срещи с персонажи, които децата познават от любимите си филми – от Джак Скелингтън и Сали от „Кошмарът преди Коледа“, Семейство Адамс и героите от „Хотел Трансилвания“ до Каспър, Мигел и Данте от „Тайната на Коко“, Битълджус, Ghostbusters, Франкенщайн, Jack O'Lantern и още много изненади. На всяка от 10-те спирки го очакват печат и лакомство или подарък, а попълненият паспорт ще носи и специална награда на изхода.

Във втората зона, настроението ще бъде малко по-различно. Тук ще откриете Долната земя - зоната 16+, която е посветена на български фолклорен хорър и на съществата от българските митове и легенди. Познатите филмови декори ще се превърнат в по-мрачен свят, населен с образи, които са много по-близо до нашите собствени кошмари, отколкото до холивудските представи за чудовища.

Деца и тийнейджъри от 3 до 16 години ще могат да се забавляват с голямо разнообразие от занимания, активности и голяма доза адреналин – над 10 надуваеми атракции за всички възрасти, тематичен грим, плетене на плитки, VR преживяване, ескейп стаи за малки и големи, тематични арт ателиета, пейнтбол, KPop Demon Hunters неон парти, театър за деца, кино и много други. Децата, ненавършили 3-годишна възраст, влизат с безплатен билет, който може да бъде запазен на ticketstation.bg. Тази година всички активности в рамките на фестивала са със свободен достъп за всички притежатели на билети и за нито една от тях не се заплаща допълнително. Достъпът до отделните атракции зависи от техния капацитет и се осъществява по реда на пристигане, поради което не може да бъде гарантиран за всеки посетител.

Билетите влизат в продажба от днес в мрежата на Ticket Station, като са налични различни категории - от единични билети до комбинирани семейни билети за до петима души в различни комбинации - двама възрастни и едно дете, един възрастен и две деца, баба, дядо и внуче, няма значение. Фестивалната програма е разделена в три часови слота, като билетите за първите два дневни слота са на по-ниски цени. Вечерният слот включва и традиционния парад на костюмите – едно от най-очакваните събития във фестивалната програма, в което участниците ще се състезават за награди, от които ваучер за безплатно наемане на два костюма с валидност една година от магазинът за карнавално облекло Carnival for You.

Партньор на фестивала е магазинът за карнавално облекло Carnival for You. Всеки закупил билет за събитието до 20 октомври получава 10% отстъпка за костюм - още една възможност да се подготвите за Хелоуин и да станете част от атмосферата на фестивала. Повече информация и избор от костюми можете да откриете на сайта на Carnival for You.

Halloween Festival се провежда за четвърта поредна година и вече се превърна в традиция за семействата в София. Билети за събитието в Киноцентър “Ню Бояна” ще откриете на ticketstation.bg. Повече информация можете да откриете и на festteam.bg, както и в официалните страници на фестивала във Facebook и Instagram.