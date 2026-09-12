Милошев отсече: „Бояна“ остава киноцентър, 83 проекта получават парите си
Министърът защити филмовата инфраструктура, гарантира финансирането на Културния календар и отвори пътя към нов модел за 2027 г.
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Министърът защити филмовата инфраструктура, гарантира финансирането на Културния календар и отвори пътя към нов модел за 2027 г.
Билетите са ограничени
София. Улиците на Ню Йорк, които бяха построени в родния Киноцентър срещу няколко милиона долара, удивиха Карлос Саура. Световноизвестният режисьор бе...