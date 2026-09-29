Театралите в Плевен аплодират "Палечка" и "Албена"

Драматично-кукленият театър „Иван Радоев“ ще зарадва своята публика на 3 октомври с два премиерни спектакъла - две различни срещи за малки и големи. „Палечка“ от Ханс Кристиан Андерсен ще бъде аплодирана в 11 часа и в 13 часа. Режисьор е Милена Мавродинова, актьорите са Дориана Гълъбова, Ирена Ненчева, Орхан Таир. От 19 ч. зрителите ще гледат „Албена“ от Йордан Йовков – поредната интерпретация на една от най-фаталните сантиментални истории в националната литература. Неслучайно за режисьорката Анастасия Събева фаталната жена Албена е българската Мадона. „Ние, хората на Балканите, любим и мразим силно, страстно и крайно.

Представяме си живота романтичен и красив, докато пропадаме в грехове. Йовковата Албена предизвиква всичко това в душите на тези, до които се докосне, а стремежът ѝ за красота и любов се превръщат в смърт и омраза. Нейната мечта ще пропадне в калта и ще провокира лавина необратими събития.“ В ролята на Албена е Симона Юлианова – най-новото попълнение в трупата. В момента тя е последна година в НАТФИЗ, в класа на проф. д-р Атанас Атанасов. За нея това е дебют на професионална сцена.

„Искам хората да видят тази жена по различен начин. Да видят, че красотата води до грях. Че грехът понякога е нещо по-силно от теб. Че любовта също съществува и прекрачва граници, които водят до необратими последствия. Надявам се да се справя.“, споделя Симона Юлианова. Анастасия Събева, за която едно от най-интересните и вълнуващи неща в театъра е импровизацията на сцената, добавя: „Първосигнално всеки има представа за Албена - или я е чел, или баба му му е разказвала. Важно е какво остава след спектакъла, дали зрителите ще станат малко по-одухотворени, по-културни, как ще реагира ученическата публика.“

В постановката, която разкрива Йовковата Албена отвъд познатия литературен образ, участва цялата трупа - Валентин Василев, Васил Витанов, Генадий Николов, Георги Енчев, Делян Илиев, Диана Ханджиева, Иван-Александър Дойчев, Иван Жунтовски, Мариан Дулчев, Мариела Богданова, Мариета Калъпова, Мария Йорданова, Мария Рушанова, Мариян Стефанов, Петко Венелинов, Петьо Кръстев. Следващите дата за “Албена” са 15 октомври, 9 и 23 ноември. “Палечка” е 3, 10, 24 октомври и 28 ноември.