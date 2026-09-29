100-те унгарски цигулки два пъти омагьосват София

Световноизвестният оркестър „100-те унгарски цигулки“ ще излезе в зала едно на НДК два пъти в един ден – на 30 октомври от 17 и от 20 часа. Шоуто от 17 часа беше обявено днес от организаторите като отговор на огромния интерес.

Всеки концерт на знаменитите инструменталисти е много повече от класически музикален спектакъл – той е впечатляващо съчетание от виртуозност, традиция, темперамент и сценична енергия. Публиката ще чуе емблематични класически произведения, популярни унгарски мелодии, огнен чардаш и виртуозни сола, изпълнени от музиканти, които превръщат цигулката в истински инструмент на емоцията.

Мащабът на формацията е впечатляващ – 100 цигулки звучат едновременно на една сцена, създавайки мощен и разпознаваем звук, в който се преплитат класическата музика и богатата традиция на унгарската циганска музика. В програмата са заложени както моменти на грандиозно общо изпълнение, така и солови партии, които дават възможност на отделни музиканти да покажат своята виртуозност.

Спектакълът носи и характерния дух на унгарската музикална традиция – от нежни и мелодични моменти до бързи, огнени изпълнения, които постепенно набират скорост и превръщат залата в част от преживяването. Именно тази комбинация от мащаб, виртуозност и емоция превръща „100 унгарски цигулки“ в едно от най-разпознаваемите музикални явления, свързани с унгарската култура.