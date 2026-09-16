Матине на топ пианист в зала "България"

Забележително матине ще има за познавачите на 26 септември от 12 часа в камерната зала „България“ - Студиото на младия музикант представя клавирен рецитал на Иван Иванов. В програмата са Шуберт, Менделсон, Лист. Едва на 26, той вече е лауреат на редица национални и международни конкурси, двукратен стипендиант на Фонда за закрила на деца с изявени дарби към Министерството на културата. Участвал е в майсторски класове на Дмитрий Башкиров, Екатерина Мурина, Ростислав Йовчев, Даниела Андонова и Милко Милков.

Иван Иванов е възпитаник на две Консерватории – в София и Санкт-Петербург, и на Руската академия за музика „Гнесини“, където прави аспирантура. Като пианист и органист концертира в България, Русия и Гърция. Изявявал се е като гост-солист на Филхармонията в Кострома, в Дома-музей на Римски-Корсаков, Руската национална библиотека, Санкт-Петербургската капела и в редица католически храмове на Санкт Петербург. Паралелно развива професионална дейност и в сферата на културния мениджмънт. Участва в организацията на международни културни проекти.