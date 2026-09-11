H-Blockx се завръщат у нас с нов албум

След миналогодишното им участие на Hills of Rock, където H-Blockx закриха мощно фестивала на сцената на “Строежа”, немската рок група се завръща в България по покана на Fest Team. С концерта си на 2 март 2027 г. в Pirotska 5 Event Center бандата ще представи новия си албум “FILLIN_THE_BLANK”. Редом с новите песни, публиката ще се наслади и на любими парчета от 90-те като “Risin' High”, “Move”, “The Power” и “Ring Of Fire”. Билетите за събитието са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 49 до 59 евро.

Създадена през 1990 г. в Мюнстер, H-Blockx е група с богата история и неповторим стил. Тяхното звучене смесва стилове като рок, алтърнатив, ню метъл и рап метъл, като зад гърба си има 7 студийни албума. А на 6 март тази година H-Blockx се завърнаха ударно с нов албум след 14-годишна пауза.

“FILLIN_THE_BLANK” идва след период на преоткриване за бандата. През годините групата многократно е имала разногласия по важни теми, свързани с бъдещето на H-Blockx. Но с новия албум бандата отново се научи да говори на общ език. Групата е по-сплотена отвсякога и се завърна с още по-мощно, по-мелодично и по-директно звучене. Самата група нарича “FILLIN_THE_BLANK” - “вторият първи албум” на H-Blockx. Още с издаването си, записът се радва на силен интерес с непрестанно въртене по радиата, както и с оглавяването на 3-о място в немските класации.

Компилацията от 11 силни и абсолютно автентични парчета е като лична изповед с текстове, които повдигат болезнени теми като зависимостта, вината, срама и пътя към преодоляването им. “През 2024 г. имахме юбилейно турне за нашия дебютен албум и естествено прекарахме много време в преразглеждане на ранните ни песни. Точно тогава ми стана ясно как трябва да звучи един нов албум на H-Blockx - трябваше да се върнем към собственото си ДНК, към нашата същност. Останалите мислеха по същия начин и затова вече имах в главата си музикална и продуцентска представа за албума още преди да е написана и една песен”, спомня си Steddy, барабанист и продуцент на H-Blockx. Заедно с басиста Gudze двамата започват да работят по първите рифове и идеи, а по текстовете работи вокалистът Henning Wehland.

Първото парче от албума, което излезе още миналото лято - “STRAIGHT_OUTTA_NOWHERE”, зададе тона на албума - духът на ранните H-Blockx със съвременно звучене и отношение. Албумът е издаден съвместно с лейбъла “Solitary Man Records”, ръководен от техните дългогодишни приятели от групата “Donots”.

Българската публика ще може да чуе както новите парчета, така и песни от целия каталог H-Blockx на 2 март 2027 г. в Pirotska 5 Event Center. Билетите за концерта са вече в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 49 до 59 евро. Актуална информация за събитието следете тук.