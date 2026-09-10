Натюрмортите на Гергана Лалова греят в арт галерия Vejdi

Арт галерия Vejdi открива на 17 септември 2026 г. изложба живопис на талантливата художничка Гергана Лалова.
В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97к в София ще бъдат показани 17 от най-новите творби на авторката, рисувани специално за представянето на експозицията й в арт галерия Vejdi.
Гергана Лалова спонтанно нарече тази специална изложба „Любов“ – не само защото се открива в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а и защото любовта е най-вдъхновяващото чувство.
Ето как описва творчеството й нейният преподавател в Художествената академия проф. Вихрони Попнеделев:
„Живописта на Гергана Лалова е слънчева, жизнерадостна, цветна и с много добра енергия.
Това е така, защото Гергана е щастлив човек. Щастието струи от творчеството й.
Прекрасно е, че тя се радва на живота и тази радост изпълва картините й. Така съм учил всичките си студенти в академията - да се радват на живота. Гергана беше моя студентка и още тогава забелязах дарбата й. Нейният слънчев характер личи във всеки цвят в картините й.
Гордея се, че тази талантлива млада художничка е моя ученичка!“
Гергана ЛАЛОВА
Родена:23 април 1979г.,София
Образование:
1993-1997- НХГ “Акад. Илия Петров”, специалност графика
1997-2002- Национална Художествена Академия, специалност Текстил
Професионална реализация:
2005- печели награда “млад автор”, галерия Икар
Самостоятелни изложби:
2006-галерия “Максим”, София
2012-галерия “Импресия”, София
2022 -галерия “nOva art space”, София
2023-галерия “Le Papillon Art Gallery”, Варна
2023-галерия “nOva art space”, София
2023-галерия “Ателие R”, Бургас
2024-Врабево Аксиния Джурова
2026-галерия “Le papillon Art Gallery”, Варна
Общи изложби:
2010-галерия “Боев”, Пазарджик
2011-галерия “Мона Лиза”, София
2012-галерия “Грита”, София
2012-галерия “Париж-Москва” към ВМА ,София
2013-галерия “Тереза”, Варна
2017-градска художествена галерия Благоевград
2017-клуб “The point”
2019-“Форум”-градска художествена галерия ,Хасково
2021-галерия”Богориди”, Бургас
2021-галерия “Илия Бешков” 10 международно биенале, Плевен
2022-галерия “Форум”, Хасково
2022-галерия”Икар”, София
2022-галерия “Анел”, София
2022-галерия “Петко Задгорски”, Бургас
2022-галерия”Илия Бешков”-11 международно биенале, Плевен
2024- галерия “Ателие R”- Бургас
2025-галерия “Червеното пони”, Пловдив
2025-галерия “Катети”, Порос, Гърция
Пленери:
Северна Македония-международен
Доспат
Смолян и Китен
Латвия - международен
Кюстендил
Бургас
Вилно селище “Русалка”
Велинград - международен пленер
Ираклица, Гърция
Характерно за творбите й е, че са предимно натюрморти, като в годините експериментира и в абстракцията.
Съчетаване на ярки цветове и различни техники-масло, акрил, туш върху платно и хартия.
От 2009 работи като художник гримьор в екипа на Глобал филмс за предавания и телевизионни проекти: Като две капки вода, Господари на ефира, Маскирания певец, Пълна лудница, Великолепната шесторка, България търси талант, Звездите в нас, С Рачков всичко е възможно, Пееш или лъжеш, Полицаите от края на града и др.