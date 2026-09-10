Натюрмортите на Гергана Лалова греят в арт галерия Vejdi

Арт галерия Vejdi открива на 17 септември 2026 г. изложба живопис на талантливата художничка Гергана Лалова.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97к в София ще бъдат показани 17 от най-новите творби на авторката, рисувани специално за представянето на експозицията й в арт галерия Vejdi.

Гергана Лалова спонтанно нарече тази специална изложба „Любов“ – не само защото се открива в Деня на Вяра, Надежда, Любов и майка им София, а и защото любовта е най-вдъхновяващото чувство.

Ето как описва творчеството й нейният преподавател в Художествената академия проф. Вихрони Попнеделев:

„Живописта на Гергана Лалова е слънчева, жизнерадостна, цветна и с много добра енергия.

Това е така, защото Гергана е щастлив човек. Щастието струи от творчеството й.

Прекрасно е, че тя се радва на живота и тази радост изпълва картините й. Така съм учил всичките си студенти в академията - да се радват на живота. Гергана беше моя студентка и още тогава забелязах дарбата й. Нейният слънчев характер личи във всеки цвят в картините й.

Гордея се, че тази талантлива млада художничка е моя ученичка!“

Гергана ЛАЛОВА

Родена:23 април 1979г.,София

Образование:

1993-1997- НХГ “Акад. Илия Петров”, специалност графика

1997-2002- Национална Художествена Академия, специалност Текстил

Професионална реализация:

2005- печели награда “млад автор”, галерия Икар

Самостоятелни изложби:

2006-галерия “Максим”, София

2012-галерия “Импресия”, София

2022 -галерия “nOva art space”, София

2023-галерия “Le Papillon Art Gallery”, Варна

2023-галерия “nOva art space”, София

2023-галерия “Ателие R”, Бургас

2024-Врабево Аксиния Джурова

2026-галерия “Le papillon Art Gallery”, Варна

Общи изложби:

2010-галерия “Боев”, Пазарджик

2011-галерия “Мона Лиза”, София

2012-галерия “Грита”, София

2012-галерия “Париж-Москва” към ВМА ,София

2013-галерия “Тереза”, Варна

2017-градска художествена галерия Благоевград

2017-клуб “The point”

2019-“Форум”-градска художествена галерия ,Хасково

2021-галерия”Богориди”, Бургас

2021-галерия “Илия Бешков” 10 международно биенале, Плевен

2022-галерия “Форум”, Хасково

2022-галерия”Икар”, София

2022-галерия “Анел”, София

2022-галерия “Петко Задгорски”, Бургас

2022-галерия”Илия Бешков”-11 международно биенале, Плевен

2024- галерия “Ателие R”- Бургас

2025-галерия “Червеното пони”, Пловдив

2025-галерия “Катети”, Порос, Гърция

Пленери:

Северна Македония-международен

Доспат

Смолян и Китен

Латвия - международен

Кюстендил

Бургас

Вилно селище “Русалка”

Велинград - международен пленер

Ираклица, Гърция

Характерно за творбите й е, че са предимно натюрморти, като в годините експериментира и в абстракцията.

Съчетаване на ярки цветове и различни техники-масло, акрил, туш върху платно и хартия.

От 2009 работи като художник гримьор в екипа на Глобал филмс за предавания и телевизионни проекти: Като две капки вода, Господари на ефира, Маскирания певец, Пълна лудница, Великолепната шесторка, България търси талант, Звездите в нас, С Рачков всичко е възможно, Пееш или лъжеш, Полицаите от края на града и др.