Милошев разкри съдбата на Киноцентър "Бояна"

Заседанието на Комисията по културата и медиите в Народното събрание започна с изслушване на министъра на културата Евтим Милошев, който отговори на актуални въпроси от народните представители. Основни акценти в дискусията бяха статутът и бъдещето на Киноцентър „Бояна“, както и държавните политики за подкрепа на филмовата индустрия.

Дебат за бъдещето на Киноцентър „Бояна“

Народният представител от „Прогресивна България“ Васил Горанов отправи запитване към министър Милошев относно спазването на приватизационния договор за киноцентъра. Той поиска информация дали Министерството на културата разполага с данни за неизпълнени обществени задължения, какви са констатациите на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) и какви мерки възнамерява да предприеме държавата за запазване и развитие на филмовата инфраструктура след изтичането на договорните отношения.

Позицията на АППК и собствениците

Министър Милошев съобщи, че през август в министерството е получен подробен доклад от АППК, според който няма установени нарушения по изпълнението на приватизационния договор. Той допълни, че собствениците на Киноцентър „Бояна“ са излезли с официална позиция, че нямат намерение да продават, разрушават или променят предназначението на обекта.

Милошев припомни, че киноцентърът е станал частна собственост с решение на правителството още през 2006 г. Според него в момента около казуса има медийно присъствие и съмнения за търговски спекулации, в които Министерството на културата няма намерение да се намесва.

Филмовата инфраструктура като възможност за държавни политики

Министърът направи разграничение между финансовото субсидиране на филмово съдържание и подкрепата за филмопроизводството като икономическа дейност и инфраструктура. По думите му Киноцентър „Бояна“ трябва да се разглежда като възможност за провеждане на държавни политики.

Освен самата инфраструктура, приоритет за министерството остават развитието на квалифицирани екипи, професионалната етика, търговската инициатива в сектора и програмите за финансови стимули.

Финансовите стимули за привличане на чужди продукции

Като важна икономическа мярка за привличане на чуждестранни продуценти Милошев посочи схемата за възстановяване на разходи. В момента България разполага с годишен бюджет по тази програма и възстановява 25 процента от инвестираните средства. Министърът подчерта, че филмопроизводството е изключително конкурентна глобална дейност, в която финансовите условия за продукция и постпродукция са ключов фактор за избора на локация.