Пловдив отново става столица на театъра

Снимка: "Уроци" на "Театър София" може да гледате на 12 септември

Пловдив отново отваря сцените си за театъра. Днес започва 30-ото юбилейно издание на Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“, който ще продължи до 21 септември.

Юбилейната програма обещава срещи с едни от най-силните театрални заглавия от новия сезон, премиерни спектакли и международни гостувания. Публиката ще може да гледа представления на сцените на Драматичния театър – Пловдив, Кукления театър, Античния театър, както и на открити пространства в града.

Фестивалът ще бъде открит тази вечер с премиерата на „Английски прозорец“ от Рей Куни, постановка на Драматичен театър – Пловдив. Спектакълът е на Голяма сцена от 19 часа.

Театър от България и света

Юбилейното издание събира селекция от утвърдени български заглавия, международни гости и няколко премиери. Сред акцентите е и завръщането на фестивала на Античния театър с „Кабаре“, както и традиционното „Тайно представление“, което ще сложи финал на фестивала на 21 септември.

Специално място е отделено и на най-малките зрители. В програмата е предвиден денят „Заведи мама и татко на театър“, който няма да бъде просто посещение на спектакъл. Децата ще могат да се включат и в творческа работилница, в която въображението ще бъде част от самото представление.

Не само спектакли

„Сцена на кръстопът“ отдавна е повече от театрален афиш. Около представленията са организирани изложби, срещи с творци, представяния на книги, концерти и разговори за театъра – за неговото минало, настояще и бъдеще.

Именно тази комбинация превръща фестивала в едно от знаковите културни събития на Пловдив.

Създаден с визията и отдадеността на проф. Стефан Данаилов и Сотир Майноловски, фестивалът се превръща през годините в място, където поколения актьори, режисьори и публика се срещат отново и отново.

„Има срещи, които не свършват с последния поклон. Тридесет години „Сцена на кръстопът“ събира в златолиста на топлата пловдивска есен поколения творци и почитатели на Мелпомена, за които театърът не е просто изкуство, а начин на живот“, посочват от Драматичния театър – Пловдив.

"Театър София" се представя с новото си заглавие "Уроци", в която участват младата звезда Елеонора Иванова и един от дългогодишните жреци на сцената Михаил Милчев. Двамата правят страхотни роли, а постановката дава заявка да е сред най-аплодираните през новия сезон. Публиката в Пловдив ще има удоволствието да я види преди всички останали, на 12 септември.

30 години история

Международният театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ е създаден през 1997 г. в Пловдив по инициатива на Община Пловдив, Министерството на културата и Драматичния театър – Пловдив. Главен инициатор и учредител е актьорът Стефан Данаилов.

Фестивалът е замислен като ежегодно събитие през септември. През годините на пловдивската публика са представени стотици театрални спектакли.

Тази година юбилейното издание е подготвено като голям празник на сценичното изкуство – среща между артисти и публика, между традицията и новите театрални търсения.