Пловдив отново става столица на театъра
Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
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Юбилейното издание събира хитови спектакли, премиери, международни гости, детски събития и „тайно представление“ до 21 септември
Изложби, премиери на книги, кръгла маса и уъркшоп в съпътстващата програма на фестивала в Пловдив
Росица Обрешкова представя в Пловдив монодрамата "Страшносмешно необщуване"
Фестивалът „Сцена на кръстопът“ 2020 е посветен на Стефан Данаилов
Пловдив. 23 заглавия, от които две премиерни, са включени в афиша на 17-ия международен фестивал "Сцена на кръстопът" в Пловдив. Въпреки пожара в храм...
Щетите от пожара са за 200 бона, не се знае дали застрахователите ще покрият всичко