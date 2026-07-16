След триумфа на "Евровизия": DARA ще пее на Stockholm Pride

Българската поп звезда DARA, която донесе на страната ни първата победа в историята на конкурса „Евровизия“ с песента „Bangaranga“, ще бъде специален гост на тазгодишното издание на Stockholm Pride. Новината беше съобщена от организаторите на фестивала, пише шведската медия Aftonbladet.se.

Певицата ще излезе на сцената по време на традиционната Schlagerkvällen – една от най-популярните музикални вечери в програмата на Stockholm Pride.

Тази година събитието ще се проведе в Pride District – новото фестивално пространство, където през цялата Прайд седмица ще се състоят концерти, клубни вечери, културни събития и срещи на общността.

Участието на DARA се слува само месеци след историческия ѝ успех на „Евровизия“ 2026, когато с песента „Bangaranga“ тя донесе на България първата победа в конкурса.

Очаква се изпълнението ѝ на Stockholm Pride да бъде сред акцентите в музикалната програма на фестивала и да събере хиляди почитатели от Швеция и други европейски държави.