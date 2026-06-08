"Бурята" на Народния покори Виена

Победоносният арт мраш на Народния театър из Европа продължава - след като покориха Испания с "Медея" пред очите на Антонио Бандерас, сега „Бурята“ получи възторжени аплодисменти и прекрасни отзиви в австрийската преса, информират от трупата след участието й на Wiener Festwochen във Виена.

„С „Бурята“ Виенските празнични седмици отдават посмъртна почит на Робърт Уилсън. Публиката ликува“, пише Salzburger Nachrichten.

Според Der Standard „движена сякаш от магическа ръка, Ариел (Василена Винченцо) прилича на крилата сестра на Статуята на свободата“. „Човек се чувства, сякаш е попаднал в изящен албум с образи, където всяка страница може да бъде разглеждана безкрайно“, допълва Kleine Zeitung.

Der Standard пише: „Българските актьори в края на спектакъла се покланят като оживели механични фигури, а публиката ги изпраща с възторг, вълнение и нестихващи аплодисменти“.

„След три представления на сцената на Wiener Festwochen, спектакълът „Бурята“ на Робърт Уилсън беше изпратен от виенската публика с възторг и нестихващи аплодисменти. За нас беше истинско удоволствие да се срещнем с една от най-престижните европейски сцени, с публика, която прие „Бурята“ с внимание, емоция и истинско възхищение. Благодарим на Wiener Festwochen, на Бургтеатър и на всички, които бяха част от тези три незабравими вечери във Виена“, коментират от Народния театър, предава БТА.

Следващата среща с „Бурята“ в София е на 30 юни.

Постановката на американския режисьор Робърт Уилсън гостува на 75-ото издание на фестивала Wiener Festwochen във Виена. Представленията бяха на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на „Бургтеатър“. Основан през 1951 г., Wiener Festwochen е един от най-значимите международни фестивали за сценични изкуства в Европа. „В продължение на повече от седем десетилетия фестивалът превръща Виена в „прозорец към света“, представяйки театър, опера и танц от водещи артисти и компании от цял свят и привличайки десетки хиляди зрители всяка година“, разказват от Народния театър.

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