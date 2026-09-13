"Бурята" на Народния покори Виена
Представленията бяха на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на „Бургтеатър“
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Представленията бяха на 5, 6 и 7 юни 2026 г. на сцената на „Бургтеатър“
Въпросните задачи са свързани с трупане на лайкове от различни профили или оставяне на отзиви
През последната година и малко той изхвърли стотици продавачи от платформата си за нарушаване на правилата
Фенове и критика са на разнопосочни мнения
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