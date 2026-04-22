Дъщерята на Румен Радев с първа главна роля в Народния

Дъщерята на бившия президент и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев - Дарина, ще изиграе първата си главна роля в Народния театър в края на май, пише "България Днес".

Това ще се случи в постановката "Скъперникът" по Молиер с едно от най разпознаваемите режисьорски имена на Балканите Слободан Унковски. В момента трескаво се репетира спектакълът, който ще е сред най-мащабните проекти в програмата на театъра този сезон.

Очаква се Дарина да изиграе Мариана - любимата на сина на скъперника Арпагон.

Премиерните дати са 27, 28 и 29 май, а част от големия актьроски състав са знакови имена - Георги Мамалев, Валентин Ганев.

За нея

Дарина Радева завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2024 г. в класа на проф. Пенко Господинов. Участва в спектаклите „Сад. Игри по време на апокалипсис“, реж. Касиел Ноа Ашер, „Отказал съм се, преди да се родя“, „Дон Жуан се връща от война“, реж. Крис Шарков, „Кентърбърийски разкази“, реж. Пенко Господинов, и др.

Дебютира на професионалната театрална сцена в спектакъла „Елементарните частици“ по романа на Мишел Уелбек на режисьора Крис Шарков в Народен театър „Иван Вазов“ през сезон 2023/2024 и става част от трупата през 2025 г.

През този сезон на сцената на Народен театър „Иван Вазов“ Дарина Радева играе в спектаклите „Елементарните частици“, „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, „Идеалният мъж“ и „Пиано в тревата“.

