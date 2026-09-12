Дъщерята на Румен Радев с първа главна роля в Народния
Дарина Радева е част от трупата от миналата година, сега ще бъде Мариана в "Скъперникът"
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Дарина Радева е част от трупата от миналата година, сега ще бъде Мариана в "Скъперникът"
Дарина дебютира на театралната сцена
Във връзка с датата на неговата гибел
Държавният глава е във Виена
Дарина направи пробив
Влезе в стила на рокзвезда от 80-те
Жената се надява на справедлива присъда
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Пламен Иванов и Ивелина Андреева са поредните финалисти, които ще се борят в последния етап на "България търси талант" по bTV и наградата от 60 000 ле...
Годеницата на холивудския ас е братовчедка на бизнесмена, който се ожени за Венцеслава Павлова Джордж Клуни се сроди с Дарина Павлова. Холивудският а...