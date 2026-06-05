Синът на Жо Дасен завладява бг романтиците

Жулиен Дасен дойде в България, за да напълни душите на меломаните, които помнят и обичат вечните шансони на знаменития му баща Жо Дасен. В Пловдив, София и Варна всички отново припяват мега хитовете L’été indien, Et si tu n’existais pas, Salut, Et l'amour s'en va, Le Jardin du Luxembourg. 13 от евъргрийните са сътворени за Жо Дасен от близкия му приятел Тото Кутуньо. Логото на гастрола, продуциран от Пейо Пеев и Атанас Лазаров, е „Любовно лято“. Жулиен Дасен е тук със своя оркестър и с две певици с магически гласове – Лорен Ножие от Франция и Киара ди Бари от Италия. Той обяснява специалната връзка между българската публика и музиката на Жо Дасен така: „България е от страните, които някога бяха в съветския блок, но баща ми никога не е бил забраняван в тях. Песните му не бяха политически.” Жулиен е категоричен – шансоните на баща му са толкова съвършени, че не бива да се превръщат в кавъри. Същият респект изпитва и към шлагерите на Ив Монтан, които записва. „Те са поезия, която остава вечна.“, не се колебае Дасен младши.

Жулиен е едва на пет месеца, когато губи баща си, който умира само на 41 от инфаркт. 14 години по-късно си отива и майка му. С малко по-големия му брат Джонатан още като тийнейджъри осъзнават мисията си – да се посветят на творчеството на баща им. Жулиен дори напуска училище, за да се отдаде на духовното наследство, оставено от Жо Дасен, превръщайки го в неизменно присъствие на съвременната сцена. През 2010 г. двамата създават спектакъла "Once upon a time Joe Dassin", който има огромен успех в Европа и САЩ. В него Жулиен изпълнява виртуален дует с Жо Дасен – момент, който разтърсва публиката.

Жулиен Дасен с продуцентите на гастрола Пейо Пеев и Атанас Лазаров

През 2023 г. на Световното първенство по ръгби във Франция „Dans les yeux d’Émilie” се превръща в неофициален химн на турнира. През 2024 г. Жулиен представя новата си програма в Букурещ, Кишинев, Рига, Астана, Алмати, Бишкек, Вилнюс, София, през 2025 г. продължава с похода в Европа, Азия, Канада и САЩ. 2026 е годината на поредния му албум — запис на живо от обиколката „Julien Dassin L’Amérique”. Пише и своеобразните мемоари Il était une fois nous deux - Joe Dassin, mon père – „Имало едно време ние двамата – Жо Дасен, моят баща“. Оказва се, че е бил вдъхновен при предишния си гастрол в София. „В края на шоуто винаги отделям време за публиката, дори когато всички сме изморени. В България много хора ме питаха: „Защо нямате книга?“ Спогледахме ме се с моя продуцент и решихме, че трябва да я има“.

Водещи на концертите са Галя Георгиева и Атанас Лазаров от „Дует с кауза“, които подгряват началото с новата си песен "Два билета". След концерта в зала 3 в НДК тази вечер Жулиен Дасен ще гостува на San Remo в „Милениум“, където ще се запознае с интересни личности от различни жанрове. Сред най-големите му фенове е и предприемачът Мило Борисов. Звездата ще се наслади на нощна София от терасата на апартамента си в East plaza hotel. Триумфалният финал е във Варна на 7 юни, където Жулиен Дасен ще се радва на гостоприемството на „Графити“ и "Старият чинар-Черно море".

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