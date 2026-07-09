Оратница се завръщат с нов албум и концерт в София

След близо осем години пауза, Оратница се завръщат на сцена с още вълнуваща история за разказване – нов албум, обновен състав и концерт на 12 септември тази година на малката сцена на Vidas Art Arena. С увличащия си микс от фоклорни мотиви, познати на поколения българи, съчетани с модерните елементи на дъбстеп, хип-хоп, drum and base мотиви, Оратница носят заряда на миналото и пулса на бъдещото в музиката си. На 12 септември във Vidas Art Arena групата ще изсвири STOPAN на живо за първи път, преди официалната премиера на албума. Билети за концерта на групата ще можете да намерите в мрежата на Ticket Station на цени стартиращи от 10 евро.

Създадена през 2009 година, Оратница експериментират с добре познатите български фолклорни мотиви и вокали през призмата на модерния свят чрез съчетание с електронни елементи. Само година по-късно, групата печели награда Sofia Fusion Rally за интерпретация на българска фолклорна музика, с песента „Леле, свашке“. Този момент е ключов за бъдещето на етно-формацията и им носи договор с музикален лейбъл, те обикалят из страната по различни музикални фестивали като Spirit of Burgas, Beglika Free Fest, Айляк Фест и тн. През 2012 издават и дебютния си албум Оратница, чийто успех ги изтласква към международната сцена в Норвегия, Германия, Малазия, Русия и други.

През 2018, Оратница издаде последния си албум Alter Ethno, чрез който те експериментират с още стилове като afrobeat, джаз и по-тежка ambient музика. Тази година, тяхното завръщане носи със себе си STOPAN, който е най-зрелия албум на групата досега - по-дълбок, смел и многопластов. През септември, Оратница ще го представят за първи път на живо, но освен новото произведение публиката ще чуе познатите и любими парчета от репертоара им.

Групата се завръща ударно тази есен, на 12 септември във Vidas Art Arena. Билети за концерта на групата ще можете да намерите в мрежата на Ticket Station на цени стартиращи от 10 евро.

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