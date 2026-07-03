Malevolence се завръща у нас за Hills of Rock

Английската метълкор банда Malevolence се присъединява към лайнъпа на тазгодишното издание на Hills of Rock. Групата се завръща в България, за да забие още в първия ден на фестивала на мястото на американците от Of Mice And Men.

След последното им участие у нас, Malevolence отново ще направят голямо шоу този път на Гребната база в Пловдив. Техният концерт ще бъде на главната сцена на 24 юли от 18:00 ч. точно след Vended. С тяхното присъединяване Hills of Rock се превръща в едно истинско богато измерение на различни банди, всяка с уникално звучене. По-малко от месец остава до тазгодишното издание на най-известния рок и метъл фестивал у нас, като все още може да намерите билети в мрежата на Ticket Station.

Malevolence е създадена през 2010 г. от китаристите Josh Baines и Konan Hall - приятели от детство. Още в училище двамата се обединяват покрай общата си любов към тежката музика. Групата официално е сформирана с пристигането на вокалиста ѝ - Alex Taylor, както и басиста Wilkie Robinson и барабаниста Charlie Thorpe. Бандата избухва на световната сцена с издаването на дебютния си албум - „Reign of Suffering“ през 2013 г. На следващата година Malevolence е подгряваща група на европейското турне на канадската хардкор пънк банда Obey The Brave заедно с Napoleon и Kubai Khan, а по-късно е и част от обиколката на Dying Fetus.

От тогава досега групата има още 3 студийни албума: „Self Supremacy“ (2017 г.), „Malicious Intent“ (2022 г.) и „Where Only the Truth Is Spoken“ (2025 г.), както и 2 EP-та, едно от които - „The Other Side“ (2020 г.), е с участието на вокалиста на Knocked Loose Bryan Garris в парчето „Keep Your Distance“.

Техният стил е смесица от бийтдаун хардкор, метълкор, хардкор пънк, груув метъл и слъдж метъл. Британското издание „Rock Sound“ определя стила им като „перфектното съчетание между хардкор и метъл“.

Malevolence и още над 45 международни и български групи ще са част от тазгодишното издание на Hills of Rock, което ще се проведе от 24 до 26 юли на Гребната база в Пловдив. Хедлайнери тази година ще са артисти като Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, P.O.D., Sex Pistol с Frank Carter, Skindred, Black Label Society, Nevermore и Lamb of God. Отново ще има три сцени, които ще предлагат богата програма от също известни групи, като голяма част ще са и българските изпълнители като Джанго Зе, Lek City Case, Hellion Stone, Цар Плъх, P.I.F., Контрол и други.

Тази година фестивалът ще има и специален отделен фестивален ден – BE4 Hills, на 23 юли. Той ще включва също големи имена като Sevi, Epica, Savatage и Sabaton.

Оставащи билети за Hills of Rock 2026 може да намерите в мрежата на Ticket Station за различните дни, както и тридневни билети. Актуална информация следете на фейсбук страницата на Hills of Rock, както и сайта hills of rock.

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