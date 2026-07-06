15 години по-късно: Легендарна британска банда се завръща у нас

Петнадесет години след единственото си гостуване в България The Cinematic Orchestra се завръщат в София. На 11 октомври 2026 г. легендарната британска формация ще изнесе ексклузивен клубен концерт в SOFIA LIVE CLUB по покана на Sofia Live Festival. Освен емблематичните композиции от своя каталог, бандата ще представи и нова музика, която ще прозвучи за първи път пред публика, както и обновен концертен състав с нови музиканти.

Вече повече от две десетилетия проектът, създаден от Jason Swinscoe, заема уникално място на световната музикална сцена, размивайки границите между джаз, електроника, неокласика, даунтемпо и соул. Всяко следващо издание на The Cinematic Orchestra разширява този музикален свят, без да губи характерния си емоционален почерк богат на пространство, кинематографични образи и човешка чувствителност.

През 2019 г. групата се завърна с четвъртия си студиен албум To Believe, определен от критиката като едно от най-силните им произведения досега. В него Jason Swinscoe и дългогодишният му сътрудник Dominic Smith работят с артисти като Moses Sumney, Roots Manuva, Dorian Concept, Grey Reverend и Heidi Vogel, създавайки музика, която съчетава интимност, надежда и деликатна меланхолия. Албумът получава възторжени отзиви от The Guardian, The Independent, Q Magazine, GQ и Bandcamp, а The Observer го определя като „триумф“ в петзвездна рецензия.

През годините The Cinematic Orchestra издават четири високо оценени студийни албума, сред които Every Day и Ma Fleur, включващ една от най-разпознаваемите им композиции To Build A Home, натрупала стотици милиони слушания и превърнала се в съвременна музикална класика. Наред с албумите си, групата създава и впечатляващи филмови саундтраци, сред които новата музика към авангардния шедьовър Man With A Movie Camera на Dziga Vertov, както и музиката към документалния филм на Disney Crimson Wing. Композицията Arrival of the Birds придобива световна популярност, след като звучи във филма The Theory of Everything.

Концертите на The Cinematic Orchestra отдавна са се превърнали в самостоятелно артистично преживяване. Съчетавайки живи инструменти, електронни текстури, впечатляващи вокали и визуална среда, групата е разпродавала сцени като Royal Albert Hall в Лондон, Sydney Opera House, Walt Disney Concert Hall в Лос Анджелис и Philharmonie de Paris, както и фестивали като Glastonbury, Coachella, Montreux Jazz Festival, Sonar и Fuji Rock.

Концертът в Sofia Live Club ще бъде рядка възможност публиката да чуе както най-обичаните произведения на The Cinematic Orchestra, така и първи откъси от предстоящия им нов албум, по който групата работи между Лондон, Лос Анджелис и Лисабон заедно с ново поколение музиканти и автори. Именно София е сред първите спирки, на които тази нова глава ще бъде представена пред публика.

На 11 октомври 2026 г. Sofia Live Club ще се превърне в пространство, където джазът, електрониката и киното отново ще се срещнат в характерния за The Cinematic Orchestra начин, красив, кинематографичен и дълбоко емоционален.

Ограничено количество Early Bird билети на цена от € 50 са налични само на www.sofialivefest.com, а на 6-ти юли стартира продажбата на билети на редовна цена от € 55 и в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Врати: 19.30ч.

Начало: 21ч.

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