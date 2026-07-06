Култура

„Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ стартираха при голям интерес 

Концерт-спектакълът „Кралят на валса“ даде начало на двата фестивала, които до 5 септември ще предложат рекордните 18 заглавия – от опера и балет до театър, рок и фолклор под открито небе

„Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ стартираха при голям интерес 
06 юли 26 | 10:38
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Иван Ангелов

Белоградчишките скали отново са величествен декор на едни от най-очакваните културни събития на лятото. На 3 юли официално беше дадено началото на XI-ото издание на „Опера на върховете“ и второто издание на „Сцена на върховете“, които ще продължат до 5 септември.

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Официални гости на откриването бяха кметът на Белоградчик, Боян Минков, Асен Христов - председател на Надзорния съвет на „Електрохолд България“, Еврохолд и ЕРМ Запад, и Милен Христов - Член на Управителния съвет на Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд.  “Искам да благодаря и на всички артисти, че са тук, и да им обещая, че ще се постарая техните усилия и тяхното изкуство да бъдат оценени”, каза Асен Христов по време на откриването.

Фестивалният сезон стартира при голям интерес от страна на публиката с концерт-спектакъла Кралят на валса, посветен на музиката на Йохан Щраус-син. Ден по-късно на сцената сред Белоградчишките скали беше представен и новият мюзикъл Здравей, как си, приятелю по музика на Стефан Димитров. Под звездите и в неповторимата атмосфера на природния феномен зрителите се насладиха на две впечатляващи музикални събития, които поставиха силно начало на тазгодишното издание на фестивалите.

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През следващите два месеца фестивалите ще предложат най-богатата си програма досега – общо 18 заглавия, включващи опера и балет, концерт-спектакли, оперети и мюзикъли, театрални постановки, концерти на духов и симфоничен оркестър, както и рок, поп и фолклорна музика.

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Организатор на „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ е Фрий Медиа Груп в партньорство с Държавна опера – Русе, Националния музикален театър „Стефан Македонски“ и Драматично-кукления театър във Враца. Двата фестивала се провеждат със съдействието на Община Белоградчик и с изключителната подкрепа на Електрохолд. Партньори са още Евроинс, Чайна Мотор Къмпани (представител на Dongfeng, BYD и Hongqi), хотел „Скалите“, Винарска изба „Магура“ и FastPay.

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В програмата на „Опера на върховете“ са включени още оперите „Тоска“ и „Мадам Бътерфлай“, на Моцарт - „Сватбата на Фигаро“, балетът по музика на Жорж Бизе - .„Кармен“, както и легендарният мюзикъл “Кабаре” от Джон Кандер.

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Театралната програма на „Сцена на върховете“ ще предложи спектаклите „Чамкория“, „Петък вечер“, „Отчаяни съпрузи 2“, „Съвършени натрапници“, „Ботевата любов“ и „Голям мръсник“. На сцената под скалите ще се качат и едни от най-обичаните български музиканти – рок легендите „Тангра“ и БТР със симфоничен оркестър. Фолклорен празник с вход свободен ще посрещна публиката на 7 и 8 август, а финалът на фестивала ще бъде поставен от монтанския духов оркестър „Монт Мюзик“ в навечерието на Деня на съединението. Билетите за спектаклите от програмата на двата фестивала вече са в продажба.

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Със своето съчетание от природна красота, музика и театър на високо ниво, „Опера на върховете“ и „Сцена на върховете“ продължават да утвърждават Белоградчик като една от водещите културни дестинации в България и да привличат публика от цялата страна.

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Пълна програма и всички заглавия от двата фестивала:

ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ 2026

·       3 юли – „Кралят на валса“ – концерт, посветен на Йохан Щраус-син

·       4 юли – „Здравей, как си приятелю“ – мюзикъл по Стефан Диомов

·       17 юли – „Live on Broadway“ – концерт-спектакъл с Рафи Бохосян и оркестъра и хора на Държавна опера Русе

·       18 юли – „Тоска“ от Джакомо Пучини

·       24 юли – „Кармен“ – балет по музика на Жорж Бизе

·       25 юли – „Графиня Марица“ от Имре Калман

·       31 юли – „Сватбата на Фигаро“ от Волфганг Амадеус Моцарт

·       1 август – „Мадам Бътерфлай“ от Джакомо Пучини

·       4 септември – „Кабаре“ – мюзикъл от Джон Кандер

СЦЕНА НА ВЪРХОВЕТЕ 2026

·       11 юли – „Чамкория“ – реж. Явор Гърдев със Захари Бахаров

·       7-8 август – Фолклорен фестивал (вход свободен)

·       14 август – „Петък вечер“ – с Христо Пъдев, Филип Буков, Стоян Дойчев и Александър Деянов – Skiller

·       15 август – „Съвършени натрапници“ - френска комедия

·       21 август – концерт на група „Тангра“

·       22 август – БТР със симфоничен оркестър

·       28 август – „Ботевата любов“ - патриотичен спектакъл по повод 150-годишнината от Априлското въстание

·       29 август - “Голям мръсник” - френска комедия

·       5 септември – „Монт мюзик“ – духов оркестър

Билети за „Опера на върховете“  – в мрежата на Eventim

Билети за „Опера на върховете“  – в мрежата на Eventim, Grabo и URBО.

Билети за „Сцена на върховете“ – в мрежата на Eventim, Grabo, Kupibileti.bg и URBО.

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Автор Иван Ангелов

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