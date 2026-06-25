Слуховете подлудиха света

Световният поп хит Wannabe на британската момичешка група „Спайс гърлс“ (Spice Girls) навършва точно 30 години от своя официален пробив на международната музикална сцена. Издадена на 26 юни 1996 г., песента мигновено изстреля формацията на върха на музикалните класации във Великобритания, САЩ и десетки други държави, оставяйки незаличима следа в съвременната поп култура. Издигайки лозунга за „момичешката сила“ (Girl Power), петте изпълнителки не просто създадоха комерсиален хит, а се превърнаха в символ на феминизма и себеизразяването за цяло едно поколение. към днешна дата парчето има близо 1,5 милиарда прослушвания в стрийминг платформата Spotify.

Уникалният стил като марка

За разлика от традиционните концепции за женски състави по онова време, продуцираната от Саймън Фулър група заложи на силно изразената индивидуалност на всяка от участничките. Всяка от тях притежаваше строго дефиниран визуален и артистичен образ, който вдъхнови милиони фенове по света. Мел Би (Scary Spice): Запомняща се с дивите си леопардови и животински принтове, Виктория Бекъм (Posh Spice) - изискана, елегантна и винаги залагаща на висшата мода, Ема Бънтън (Baby Spice) - отличаваща се със своите нежни пастелни нюанси, Мел Си (Sporty Spice) - превърнала спортните облекла в своя запазена марка, Джери Халиуел (Ginger Spice) - останала в историята с емблематичната си мини рокля с мотиви на британския флаг.Влиянието на тези визии е представено в специална юбилейна изложба в лондонския център „Барбикан“, озаглавена „1996: 30 Years On“, където посетителите могат да видят оригинални тоалети на певиците.

Годишнина, обвеяна в слухове за бляскаво завръщане

Големият юбилей разпали с нова сила спекулациите за възможно събиране на певиците за съвместни концерти. „Спайс гърлс“ не са се изявявали в пълен състав от Церемонията по закриването на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. През 2019 г. те реализираха турне, но то премина без участието на Виктория Бекъм, която развива изключително успешна кариера като моден дизайнер.

Мел Би потвърди, че темата се обсъжда активно между момичетата, но все още няма официално потвърдени дати или проекти. Засега по повод годишнината феновете ще трябва да се задоволят с пускането на пазара на специално издание на винил на Wannabe и лимитирана серия тематични тениски. Въпреки това музикалните експерти подчертават, че трайното им влияние остава огромно, а суперзвезди от ранга на Тейлър Суифт, Адел и Дуа Липа открито посочват „Спайс гърлс“ като основно вдъхновение в своето творчество.

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