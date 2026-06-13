Голяма новина за коронацията на Чарлз III
Тридневният спектакъл ще се състои между събота и понеделник, 8 май
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Тридневният спектакъл ще се състои между събота и понеделник, 8 май
Гери Халиуел била под заплаха заради приятелството си с Джордж Майкъл
Най-интересното тепърва предстои, заяви Ема Бънтън
Групата продължава напред без Виктория Бекъм
Момичетата се страхували, че колежката им ще ги засенчи
Дамите губят 50 милиона заради кавга между Гери и Мел Би
Певицата отказала да замине, защото „не се нуждаела от заплащането“
Групата подържа контакт с Виктория Бекъм
Спайската се надява да пеят в Австралия догодина
Виктория се е съгласила да застане на една сцена с момичетата само веднъж
Певицата споделя подробности в мемоарите „Брутално честна“.
Култовите "Спайс гърлс" се завръщат на световната сцена по случай 20-годишния юбилей на бандата. "Спайските" решиха да се съберат за грандиозно турне....
Нина Добрев (крайната вляво на снимката) и нейни приятелки се предрешиха като Виктория Бекъм и колежките й от "Спайс гърлс", когато бяха на върха на к...
Дейвид Бекъм събра спайските на купона за 40-ия си рожден ден. Красивите дами бях основен акцент в празненството на футболната звезда. Естествено съпр...
Култовият дамски квинтет се връща в шоубизнеса, със или без Виктория Едни от най-големите звезди на 90-те "Спайс Гърлс" ще направят опит да възобновя...