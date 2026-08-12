Топ инфлуенсърка подлуди мъжете с тази реплика

Ивка Бейбе успя да привлече вниманието към себе си, без дори да покаже лицето си. В новото промо за предстоящия втори сезон на „Ергенът: Любов в рая“ водещата на популярен подкаст не се появява визуално, но зрителите бързо разпознаха гласа ѝ.

„Вече съм готова, може би, за отношения. Година и половина сама вече, писна ми“, казва Ивка във видеото.

Появата ѝ е особено любопитна заради връзката ѝ с риалити формата. Преди две години тя имаше близки отношения с втория „ерген“ – пианиста Евгени Генчев. Двамата така и не стигнаха до трайна връзка, а историята между тях се превърна в публична тема.

Ивка тогава разказа, че отношенията им са приключили разочароващо. По думите ѝ Евгени дори забранил излъчването на епизод с негово участие в нейния подкаст. Именно това я провокира да говори публично за случилото се.

Самият Евгени от своя страна заяви, че историята е била представена по различен начин, а впоследствие дори се пошегува с Ивка в своя песен.

Сега обаче изглежда, че водещата е оставила старата история зад гърба си. Самата тя признава, че след година и половина без връзка вече е готова да даде шанс на любовта.

Междувременно екипът публикува кадри на мястото, където тазгодишните участници ще живеят. Оказа се, че мястото съвсем не е непознато за зрителите, тъй като красивото имение е използвано в третия сезон на "Ергенът".