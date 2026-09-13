„Гласът на България“ избухва с битка още в първия епизод: Кой ще спечели таланта?
Учители, лекари, чужденци и дори роднини се хвърлят в битката за 30 000 евро
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Учители, лекари, чужденци и дори роднини се хвърлят в битката за 30 000 евро
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Кастингът за предаването вече е отворен
Всички деветима участници отиват на грандиозната битка в "Арена 8888"
Новият авторски проект на Нова телевизия започва на 19 май
Нещо невиждано ще се случи
Две семейства и двама брокери се впускат в битка за победата
Интериорът на имението напомня художествена галерия – с подбрани артефакти
Това обяви самият актьор
Всеки ден участниците ще трябва да работят заедно като отбор в грандиозни мисии
Очакваното риалити започва от 1 септември
Зрителите отново ще могат да подкрепят своите любимци
Двете поддържат изключително силна и топла връзка, като споделят, че почти никога не се карат
Новият сезон започва на 13 февруари
Новият сезон на романтичното риалити започва през февруари
Мария Пеева (Мама Нинджа) се завръща с нов криминален роман, който държи в напрежение до последната страница
Димо Алексиев е категорично отстранен
Рилалити форматът предизвиква фиктивни скандали за повече гледаемост
Ето ги и тримата номинирани
Предполага се, че ще участва цялото му семейство